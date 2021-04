Endlich angekommen: Andreas Herzog und sein Job als Israels Teamchef

Schon als aktiver Fußballer wollte Herzog nach Niederlagen mehrfach aus dem Nationalteam austreten. Sein Vater und seine Trainer hielten ihn davon ab. Seine Stärken analysiert er heute so: „Ich habe als Spieler gemacht, was mir Spaß bereitete.“ Dazu gehörten „Haken, Freistöße, Tempodribblings, Schüsse“. Verhasst waren ihm Waldläufe und ähnliche „Schindereien“, gibt er zu: „Bei Ausdauerläufen hat man mich schon in den Hintern treten müssen, damit ich nicht stehen bleibe.“ Auf dem Feld war er ein Schöngeist, der das Spiel mit Pässen gestaltete, doch er war kein Kämpfer. Herzog galt als sensibel, aber auch als stur. Als Rapid-Coach Hans Krankl den damals 19-Jährigen auf der ungeliebten Außenbahn aufstellte, jammerte Herzog so lange, bis er in die Mitte durfte. Zwei Minuten später erzielte er den Führungstreffer und behielt seine Position. Wenn Herzog etwas will, kann er hartnäckig sein – auch wenn er dafür nicht bis zum Umfallen kämpft, sondern nur bis zur Erschöpfung jammert.