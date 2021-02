"Es passieren Rückschritte"

profil:Was hat sich für euch persönlich getan? Müller: In Feminismus und Krawall steckt viel Humor, Augenzwinkern und eine gewisse Frechheit. Auch die Bikergang dieses Jahr spielt mit ganz vielen Klischees. Wir gehen weg von dieser Verbitterung und Verbissenheit mit der Feminismus häufig konnotiert ist. Da merke ich, da tut sich was. Unsere Veranstaltung ist positiv besetzt. Und auch für mich als Illustratorin hat sich in meiner Arbeit einiges verändert. Es ist eine Bereicherung, wenn man mit seiner Arbeit etwas zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen kann, auch in der Art, wie man Frauen in seinen Werken darstellt. Der Umgang mit Frauenbildern in der freien Szene in Linz, ist ein ganz anderer, als ich ihn vorher kannte. Ich habe unglaublich viel gelernt, auch in der Diskussion um unsere Plakate, und wie die Frauen darauf aussehen. Man muss lernen, nicht nur das zu zeichnen, was man täglich sieht. Die Frauenbilder in manchen meiner älteren Arbeiten kann ich gar nicht mehr vertreten. Da habe ich ganz viel mitgenommen. Serbest: Mit jeder Diskussion mit jeder Aktion lernt man dazu. Ich finde es toll, dass wir unsere Subversivität durchgehalten haben. Es versuchen immer wieder Parteiorganisationen bei uns Anschluss zu finden, aber wollen uns nicht vereinnahmen lassen. Nur so können wir frei und unabhängig bleiben. Es geht um Feminismus und um Frauenrechte.