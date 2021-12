Esoterischer Widerstand: Das Weltbild der Corona-Zweifler

"In der Corona-Protestbewegung fungiert Kritik als Eigenwert", schreiben Nachtwey und Frei: "Die Befragten verfügen über ein libertäres Freiheitsverständnis, in dem Individualität, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung nahezu absolut gesetzt werden. Ihr Widerstand richtet sich gegen institutionelle Regeln, die ihre individuelle Freiheit beschränken - nur Regeln, die sie selbst setzen, erachten sie als legitim." Die anthroposophische Weltsicht würde dieser Neigung ideale Nahrung geben, aber: "Es führt kein direkter Weg vom (ehemaligen) linksalternativen Milieu zum "Querdenkertum" im 21. Jahrhundert. Es handelt sich gerade um die Transformation dieses Milieus, in der von den linken Politikformen und linken Werten wie Solidarität und Gleichheit im Grunde nichts mehr übrig ist. Geblieben sind vor allem Lebensstile der Körperpolitik und der Selbstverwirklichung, die Idee der Ganzheitlichkeit, häufig (aber nicht immer) eine spirituelle und vor allem anthroposophische Überzeugung und ein libertäres Freiheitsverständnis." Der Schlaf der Vernunft gebiert Demos.



Oliver Nachtwey, Nadine Frei u. a.:Quellen des "Querdenkertums". Volltext zum Download unter: boell-bw.de