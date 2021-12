Intensivmediziner wird mit Falschinfos zum Held der Corona-Leugner

„Intensivarzt schlägt Alarm: ‚80 Prozent der jungen Patienten sind übergewichtig‘“ titelte das ÖVP-affine Medium „exxpress“ zur Auslastung der Corona-Intensivstationen am 23. November. Hintergrund des Artikels war der Leserbrief des Intensivmediziners aus Linz.

Die GÖG, die sich die Spitalsdaten der Covid-19 Patienten regelmäßig ansieht, kann diese Behauptung nicht bestätigen: „Das ist nicht seriös darstellbar“, heißt es gegenüber profil. Schließlich sei einerseits nicht klar, wie „Übergewicht“ genau zu definieren sei und ob die Spitäler das auch regelmäßig einmelden würden. Und auch bei einer Adipositas-Erkrankung sei fraglich, ob dies von den einzelnen Krankenhäusern in jedem Fall eingetragen werde. Die Bilanz der GÖG: „Die Aussage ist zu schwammig und nicht belegbar.“ Auch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) erklärt auf profil-Anfrage, dass sie über „keine personenbezogenen Daten was Hospitalisierung und Krankheitsverläufe betrifft“ verfüge.

Aus einem Tiroler Register mit Daten von 508 Corona-Patienten (von Februar 2020 bis Februar 2021) geht hervor, dass - von einem Body Mass Index (BMI) von über 30 als Merkmal von Übergewichtigkeit ausgehend - etwa 30 Prozent der Personen auf Intensivstationen übergewichtig waren. Etwa 74 Prozent hatten einen BMI von über 25. Eine Verknüpfung des BMI mit dem Alter ist dem Register allerdings nicht zu entnehmen.

Auf Nachfrage, worauf sich der oberösterreichische Mediziner genau beziehe, führt dieser zunächst amerikanische Datenbanken und Studien an, wonach mitunter sogar 86 Prozent aller hospitalisierten Covid-Patienten unter 50 Jahren übergewichtig seien, also einen BMI über 25 hätten. Nicht vergessen werden darf jedoch, dass der Anteil an übergewichtigen Personen in den USA weitaus höher ist als in Österreich. Und: Auch aus einer französischen Studie aus dem Vorjahr kann nicht ohne Weiteres abgeleitet werden, dass deren Ergebnisse aktuell so auf Österreich zutreffen. Schließlich erläutert der Arzt selbst: „Leider werden in Österreich die Daten betreffend Komorbiditäten nicht derart erhoben.“ Seine Zahlenangaben würden jedoch auch auf seinen eigens zusammengetragenen Daten von knapp 100 Covid-Intensivpatienten beruhen. Hierbei zu bedenken gilt: Die Anzahl an übergewichtigen Personen in Österreich variiert auch von Bundesland zu Bundesland enorm, wie etwa eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt. Während in Tirol nur 39 Prozent der Menschen an Übergewicht oder Adipositas leiden, sind es in Oberösterreich 48 Prozent. Zusammengefasst ist die Aussage zur Übergewichtigkeit von 80 Prozent unter Intensivpatienten unter 50 Jahren daher unbelegt. Jedenfalls außer Frage steht aber: Menschen mit erheblichem Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko, bei einer Corona-Infektion schwer zu erkranken.