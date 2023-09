Figlmüllers Schnitzel-Burger: Ein Besuch im "Brioche und Brösel"

Vergangenen Juni brachte es Wiens berühmtester Schnitzelklopfer zu einer doch etwas überraschenden Ehre: Der Online-Foodguide „Taste Atlas“ kürte die in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk gelegene Schnitzel-Institution Figlmüller zum „Most Legendary Restaurant in the World“ – also noch vor dem auf Platz zwei gelegenen „Katz’s Delicatessen“ in New York City und dem geradezu peinlich weit abgeschlagenen Münchner Hofbräuhaus (Platz neun). Derart bestärkt, versucht sich der Figlmüller nun seit einigen Tagen auch an einem neuen Streetfood-Konzept – und hebt die Schnitzelsemmel dabei auf ein tatsächlich sehr hohes Level.

Schwer zu finden ist der neue De-luxe-Schnitzelsemmel-Stand jedenfalls schon mal nicht: Das in einen ehemaligen Würstelstand hineingebaute „Brioche und Brösel“ liegt in der zu jeder Tages- und Nachtzeit pulsierenden Rotenturmstraße, unweit der bei Nachtschwärmer:innen beliebten Lokalmeile Bermudadreieck. Man konzentriert sich hier auf das Wesentliche. Das Angebot ist minimalistisch – und das ist, wie so häufig, als echte Stärke zu bewerten. Zu essen gibt es bei „Brioche und Brösel“ exakt vier Dinge: den „Wiener Burger“, einen Tafelspitz-Burger, Trüffelchips – und Manner Schnitten.