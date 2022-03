Foda, Schöttel, Milletich: Der ÖFB benötigt eine Reform

Und täglich grüßt das Trauerspiel. Das österreichische Nationalteam spielt bieder und berechenbar. In den viereinhalb Jahren seiner Teamchef-Ära konnte Franco Foda kein einziges Pflichtspiel gegen einen höher klassierten Gegner gewinnen. Trotz einer nie dagewesenen Internationalität der Mannschaft. Spielten bei der EM 2008 bloß fünf ÖFB-Kicker in den vier besten Ligen Europas, sind es nun mehr als zwei volle Mannschaften. Doch Alaba, Arnautovic, Baumgartner, Kalajdzic, Sabitzer, Laimer, Hinteregger & Co. erstarren im rot-weiß-roten Trikot regelmäßig zu Salzsäulen. Die Ausreden des Teamchefs sind sperrig und in der Endlosschleife hängen geblieben: Wieder einmal habe man zu langsam gespielt, sei nicht ins letzte Angriffsdrittel gekommen und keine Lösungen gefunden, um zu tun, was im Fußball nun mal zu tun ist: Tore schießen. Nun verfolgen die österreichischen Kicker-Lichtgestalten die Weltmeisterschaft im Fernsehsessel, während Wales (deren Spieler nur die Hälfte des Marktwerts Österreichs besitzen, aber in der Weltrangliste zehn Plätze besser klassiert sind) die Eintrittskarte fast gelöst hat.

Fodas Fußball ist gar nicht das größte Problem, sondern das tatenlose Zusehen des Verbandes. Der ängstliche und biedere Teamchef passt nicht zu den mutigen Spielern. Das ist seit vielen Jahren offensichtlich. Dazu kamen interne Streitigkeiten und Auffassungsunterschiede zwischen Trainer, Spielern und Betreuerstab. Sprich: Es harmoniert menschlich und fachlich nicht. Der Mannschaft fehlen Wiedererkennungswert und jegliche Entwicklung. Der Verband verschloss die Augen und beförderte den Stillstand. Das Dilemma ist groß. Der bloße Rauswurf des Teamchefs wird zu wenig sein. Der von den Landesverbandspräsidenten vor viereinhalb Jahren hastig installierte und seither in zurückhaltender Dankbarkeit agierende Sportdirektor Peter Schöttel diente den Männern zur Machtabsicherung, konnte aber erwartungsgemäß keine Vision für das Aushängeschild des österreichischen Fußballs entwickeln. Im Normalfall hätte der Verband diese To-do-Liste aufsetzen müssen: Welche Spieler stehen zur Verfügung, welche Art von Fußball spielen diese, welchen Trainer benötigt man dafür? Österreichs Kader besteht vorwiegend aus Männern mit Pressingerfahrung, Terriern aus der Red Bull-Schule oder Typen, die das in ihren Vereinen lange praktizierten. Dazu hat das dominante österreichische Nationalteam gegen zunehmend unterlegene Gegner sehr oft den Ball. Es bräuchte also einen Trainer, der die Stärken der Spieler forciert (oder zumindest nicht torpediert) und Lösungen für den vielen Ballbesitz erarbeitet. In der Fußballwelt gehört dieses Komptabilitäts-Prozedere zum Standard-Repertoire guter Vereinsführung.