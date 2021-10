ÖFB: Wenn Bubenträume scheitern

Die Männerrunde schiebt ihre Verantwortung gerne beiseite und verweist auf die vorhandene Sportexpertise. Sprich: auf den an der kurzen Leine gehaltenen Sportdirektor Schöttel, der vor vier Jahren durch die Gnade der mächtigen Herren vom Nachwuchstrainer zum Sportdirektor aufsteigen durfte und seine Dankbarkeit seither geschickt in Zurückhaltung äußert. Konzept musste Schöttel einst keines präsentieren, als er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von den Landesfürsten für gut (oder zumindest für harmlos) befunden wurde. Männer ohne Kompetenz bestellten einen Mann ohne Konzept, der nun betonte, am offensichtlich unpassenden Teamchef festhalten zu wollen.

Die fleischgewordenen Bubenträume der Landesfürsten sind zum Alptraum des österreichischen Fußballs geworden.

Der neue Mann Milletich wirkt willig, externe Experten einzubinden. Der Verband selbst ist in sportlichen Fragen so gut wie handlungsunfähig. Eine Kostprobe der vorhandenen Expertise kam zuletzt vom Salzburger Vertreter, dem Rechtsanwalt Herbert Hübel, der selbstsicher dozierte: „Der Trainer schießt keine Tore, und er hält auch keine Elfmeter.“

Das System mit ehrenamtlichen Amateuren an der Spitze könnte auch abgewählt werden. Aber, wie es der Teufel so will, nur von den Herren selbst.

So bleibt dem ÖFB ein hausgemachtes Dilemma: Das Aushängeschild des Verbandes, die Nationalmannschaft, befindet sich in einer eklatanten Schieflage. Die Spieler laufen für Real Madrid, Bayern München, RB Leipzig oder den FC Barcelona auf. Der aktuelle Teamchef trainierte Sturm Graz, der Sportdirektor den SV Grödig, der Co-Trainer werkte beim TSV Hartberg – und der neue Präsident stand als Obmann dem SC/ESV Parndorf vor.

Gerald Gossmann ist Sportjournalist und profil-Fußballexperte.