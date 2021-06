Fotogeschichte der Woche: "Pride Month"

Seit fast einem Jahrhundert feiern Mitglieder der LGBTQ+ Community in diesem Monat ihre Sexualität und kämpfen für Freiheiten und Rechte der Gemeinschaft.

Das Stonewall Inn war eine New Yorker Bar, die damals häufig von Mitgliedern der LGBTQ+ Community besucht wurde. Am 28. Juni 1969 stürmte die Polizei die Bar zum wiederholten Male, woraufhin Bargäste, Mitarbeiter und Anwohner sich zur Wehr setzten und es kam einige Tage lang zu Protesten und Zusammenstößen. Heute sind diese Aufstände als Stonewall Riots bekannt. Demonstranten forderten Orte, an denen LGBTQ+ Mitglieder ihre sexuelle Orientierung offen zeigen konnten, ohne Angst vor Verhaftungen oder Schlimmerem haben zu müssen. Kurz gesagt, es wurden gleiche Rechte für alle gefordert. Die Proteste werden allgemein als Wendepunkt, an dem ein politischer Zusammenhalt entstand, und als Geburtsstunde der modernen Gay Right Movements angesehen.