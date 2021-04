Fotogeschichte der Woche: Corona-Lockerungen auf der Welt

Tel Aviv, Israel. Menschen, die gegen die Coronavirus-Krankheit COVID-19 geimpft sind und einen "grünen Pass" (Nachweis der vollständigen Impfung) besitzen, nehmen an einem "grünen Pass-Konzert" teil, das die Stadtverwaltung von Tel Aviv am 5. März 2021 im Bloomfield-Stadion in der israelischen Küstenstadt am Mittelmeer organisiert. Israel hat am Sonntag einen Schritt in Richtung Normalität gemacht und eine Reihe von Geschäften und Dienstleistungen wieder geöffnet, die wegen der Pandemie gesperrt waren, aber einige davon sind nur für vollständig geimpfte "Green Pass"-Inhaber zugänglich.