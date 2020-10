Ein Arbeiter betreut Eichenfässer im Weinkeller des Weinguts 'Stone Castle' in der Nähe der Stadt Rahovec. Das Weingut 'Stone Castle' der Familie Gecaj verfügt über einen Weinkeller mit einer Lagerkapazität von 50000 HI in Holzfässern, das es zu einem der größten Weingüter in Privatbesitz in Europa macht.