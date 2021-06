Trivia: - Ein WM-Qualifikationsspiel gegen den Irak im Jahr 1993 ging als "Tragödie von Doha" in die japanische Fußballgeschichte ein: Asienmeister Japan lag bis zur 92. Spielminute mit 2:1 in Führung, was einen der beiden asiatischen Startplätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den Vereinigten Staaten bedeutet hätte. Jedoch erzielte der Irak in der Nachspielzeit den Ausgleich und verdrängte somit Japan von den Qualifikationsrängen. Das punktgleich mit den Japanern gelegene Südkorea durfte aufgrund der besseren Tordifferenz hingegen an der WM-Endrunde teilnehmen..