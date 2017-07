"Game of Thrones", Staffel 7: Wer wird auf dem Eisernen Thron sitzen?

© 2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Tragisches Welttheater um Aufstieg und Fall einzelner Imperien: Die HBO-Serie "Game of Thrones" kehrt am 17. Juli mit Staffel 7 zurück.

„Wenn man das Spiel der Throne spielt, gewinnt oder stirbt man. Es gibt keinen Mittelweg“, bringt Cersei Lannister den Geist der TV-Serie "Game of Thrones" auf den Punkt. Die siebente Staffel wird ab 17. Juli fortgesetzt. In den USA startet die Erfolgsserie bereits am 16. Juli. Staffel 7 von "Game of Thrones" wird nur sieben Folgen haben – die letzten beiden Folgen dafür mit Überlänge. Für Staffel 8 im Jahr 2018 sind sogar nur sechs Folgen geplant. Autor George R. R. Martin arbeitet am sechsten Buch der Romanvorlage "Das Lied von Feuer und Eis". Die Veröffentlichung hat sich schon mehrmals verschoben.

© 2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Cersei Lannister hat am Ende von Staffel 6 die Krone und den Eisernen Thron an sich gerissen. Von Westen her ist aber bereits Daenerys Targaryen auf dem Weg und fest entschlossen, die Herrschaft über die Sieben Königslande zu übernehmen. Und auch andere Häuser haben ein Auge auf den Thron geworfen.

Wer wird am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen?

Wen wollen Sie als Königin oder König dem Eisernen Thron sehen? Cersei Lannister

Arya Stark

Sansa Stark

Tyrion Lannister

Jon Snow

Daenerys Targaryen Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Die siebente und vorletzte Staffel der mehrfach ausgezeichneten Dramaserie ist in den USA ab dem 16. Juli bei HBO und hierzulande ab dem 17. Juli beim Bezahlsender Sky Atlantic zu sehen.

Game of Thrones Season 7: Official Trailer (HBO) © Video: YouTube

"Game of Thrones"-Star Cunningham rüstet sich für Ende der Serie

"Game of Thrones"-Star Liam Cunningham bereitet sich innerlich schon auf das Ende der Erfolgsproduktion vor. "Wir alle versuchen, uns von dieser 'Game of Thrones'-Spritze zu lösen". Er wisse, wie besonders und einzigartig die US-Fantasyserie sei.

"Es ist unser Lebensunterhalt!"

Für die Fans werde das Ende des TV-Dramas zwar schmerzhaft sein, für ihn und die anderen Darsteller werde es aber noch schlimmer sein: "Es ist unser Lebensunterhalt!", sagte er mit einem Augenzwinkern. Allerdings habe er durch die HBO-Serie viele Filmangebote bekommen. "Wenn man einmal 'Game of Thrones' auf seinem Lebenslauf hat, steigt dein Aktienkurs", sagte der Ire.

Das mehrfach ausgezeichnete Fernsehdrama startet am 16. Juli in den USA in die siebente Staffel. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen. Liam Cunningham spielt in der Erfolgsproduktion den Ritter Ser Davos.

Game of Thrones Season 7: #WinterIsHere Trailer #2 (HBO) © Video: YouTube

Vier Spin-offs für Erfolgsserie "Game of Thrones" in Planung

Der Fernsehsender HBO plant gleich mehrere Spin-off-Serien der Erfolgsproduktion "Game of Thrones". Vier Drehbuchautoren sollen gemeinsam mit dem Verfasser der Buchvorlage, George R. R. Martin, vier potenzielle Weiterentwicklungen der Fantasy-Saga entwerfen. Das gab HBO am Donnerstag (Ortszeit) in New York in einer Mitteilung bekannt, die verschiedenen US-Medien vorliegt.

© 2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Nach der achten und letzten Staffel, die 2018 erscheinen wird, sollen die Auskopplungen demnach "verschiedene Zeiträume von R. R. Martins riesigem und reichem Universums erkunden". Wann die Fans sich auf die Spin-offs freuen dürfen, ist noch unklar. "Wir werden uns so viel oder so wenig Zeit nehmen, wie die Autoren benötigen", sagte ein HBO-Sprecher dem "Guardian".

"Game of Thrones" ist nicht die erste Produktion, die aufgrund ihres Erfolgs nach dem offiziellen Serienende in die zweite Runde geht: 2015 hatte etwa der Sender AMC die bei Fans beliebte Anwaltsfigur Saul Goodman aus der Serie "Breaking Bad" aufgegriffen und dessen Geschichte in dem Ableger "Better Call Saul" erzählt.