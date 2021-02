"Gilmore Girls": Sie sind wieder da

Die neue Staffel trifft die drei Gilmores (Rory, Lorelai und Emily) in wichtigen Lebensphasen. Emily versucht Richards Tod zu überwinden, während Rory sich fragt, ob sie schon alles erreicht hat, was sie wollte: "Du bist um die 30, hast alles richtig gemacht (...) und trotzdem verläuft dein Leben nicht so, wie du es gerne hättest", erklärt Sherman-Palladino Rorys Situation.