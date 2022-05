Nun ist der Fall, von dem hier noch einmal die Rede ist – also die Einladung des Wiener Rappers Yung Hurn zum Auftaktkonzert der Wiener Festwochen – ja im Grunde relativ simpel gestrickt. Dessen Sexismus ist klar erkennbar, die Kritik an seiner Einladung war auch keineswegs überschießend oder gar diktatorisch. Man stritt, und man stritt aus einem guten Grund, und möglicherweise hat dieser Streit sogar ein wenig Bewusstsein geschaffen. Alles gar nicht so kompliziert. Allerdings berührt die Debatte, die sich an diesem Fall erhitzte, einen empfindlichen (und komplizierten) Punkt. Es ging wieder einmal ums Eingemachte: um die Frage, wer was tun und sagen darf, wer das eigentlich bestimmt und wer am Ende deshalb ein schlechtes Gewissen haben soll. Es ging also, in einer sehr zeitgemäßen Form, um Moral.

Unser Leben ist übrigens voll davon. Wie Tagespendler stecken wir in einem Dauerstau der ethischen Zwickmühlen. Unbewusster Rassismus, verfehlte Nachhaltigkeit oder ungewohnte GenderTroubles sind nur drei besonders langwierige Baustellen auf dieser Strecke, über der sich ein Himmel voller Drohnen erstreckt, die uns dauernd beobachten und im Fall des Falles ihre Moralkeulen abwerfen. Man hört sie schon surren, Wegducken zwecklos.

Denn moralische Probleme stehen ja wirklich an jeder Ecke parat. Und zwar: beim besten Willen! Ein anderes Beispiel: Man hilft einer älteren Dame über die Straße und kauft sich danach zur Belohnung einen veganen Hamburger. Und dann erfährt man, dass die Dame leider eine begeisterte Faschistin und auf dem Weg zu einer Neonazi-Veranstaltung war, die veganen Laberln dagegen aus Marokko eingeflogen kamen und ihr Profit von einem Multi-Konzern in die Rodung südamerikanischer Regenwälder reinvestiert wurde, was nicht nur den Umweltschutzgedanken in heiße Luft auflöst. Es ist aber auch wirklich schwierig. Das Beispiel stammt aus dem Buch „How to be perfect“ des kalifornischen Comedy-Autors Michael Schur, der im Titel natürlich sehr viel verspricht, denn: „Die Frage, wie man ein ethisch besseres Leben führen kann, plagt die Menschen seit Jahrtausenden, aber sie war nie schwieriger zu beantworten als heute, wo uns täglich große und kleine Herausforderungen überschwemmen und uns mit unmöglichen Entscheidungen und komplizierten Ergebnissen voller unbeabsichtigter Folgen überfordern.“