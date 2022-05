Requiem für eine Rüstung: Aus für den Anzug?

Der Wiener Architekt Adolf Loos würde sich heute winden. Lautete doch einer seiner Glaubenssätze: „Man ist dann gut angezogen, wenn man korrekt angezogen ist.“ Der gnadenlose Stilkritiker schreibt in seinem Essay „Die Herrenmode“ aus dem Jahr 1898: „Ein junger mann ist reich, wenn er verstand im kopf und einen guten anzug im kasten hat.“ Doch die noch in den Schränken verbliebenen guten Anzüge bleiben neuerdings häufig ungelüftet.



Hochklassige Konfektionsmarken wie Brioni, Zegna und Hugo Boss fuhren in ihrer Kernkompetenz im Zuge von Corona Umsatzverluste im zweistelligen Prozentbereich ein, ein Russland-Geschäft im Freeze-Modus macht die Sache nicht einfacher. Dass sich die Umsätze sowohl bei Boss als auch bei Zegna im ersten Quartal dieses Jahres dennoch beachtlich steigern konnten, lag nicht an einem Revival des Anzugs, sondern an einem wesentlich erweiterten Angebot in Richtung Freizeitkleidung und verstärkten Lizenzvergaben. Auf der Hugo-Boss-Website wird diese Stilwende so begleitet: „Unsere Welt hat sich verändert, und mit ihr ist die Einstellung zur Mode und ihren Konventionen entspannnter geworden.“



„Suits“, wie die US-Anwaltsserie hieß, in der einst Meghan Markle auftrat und ein Paragrafen-Popstar namens Harvey Specter nie ohne seinen Dreiteiler in die Schlacht zog, ist inzwischen zum Anachronismus geworden. Gar nicht entspannt ist deswegen der italienische Handwerksbetrieb Brioni, seit 2011 der Kering-Gruppe (unter anderen Gucci) einverleibt. In den letzten Jahren wurden dort mehrere CEOS verschlissen, die den roten Faden für eine Neuaufstellung nicht finden konnten. James Bonds (vulgo Daniel Craigs) Hausmarke wurde durch die Übernahme, so Wiens Doyen unter den Herrenschneidern und Besitzer des Modeateliers Knize, Rudolf Niedersüß, „völlig ruiniert, weil viel zu modisch geworden“. In seinen heiligen, von Adolf Loos gestalteten Hallen am Graben werden solche Anzüge nicht mehr verkauft: „Sowohl was die Preise als auch die Qualität betrifft, entspricht Brioni uns nicht mehr.“



Nach zwei Jahren in Pandemie-Panik, Lockdown-Isolation und dem Siegeszug des Homeoffice ist Korrektheit im Sinne von Adolf Loos in der White-Collar-Welt eine vernachlässigbare Größe geworden. „Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass Spitzenmanager im Kapuzen-Sweater vor ihrem Schirm sitzen“, so die „Financial Times“. Die Pandemie habe „den letzten Nagel in den Sarg des Anzugs getrieben“.