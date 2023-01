Heidi Kastner: "Den roten Schalter gibt es nicht"

Wut ist ein Grundgefühl wie Trauer und Freude, das jeder in sich trägt, und kein Synonym für Aggression. Aggression kann ein Derivat von Wut sein. Was stark angestiegen ist, ist das Anspannungsniveau, das, unterfüttert von einer Grundhaltung wie "Mir spielt das Leben schlecht mit", sich sehr leicht in Aggression entladen kann. Solche Menschen sind also nicht primär wütend, sondern müssen ihre Anspannung entladen.

In Ihrem Buch "Wut" betrachten Sie dieses Gefühl, das ein so schlechtes Image hat, durchaus mit Wohlwollen.

Der Umgang mit Widrigkeiten und Krisen ist stark von den jeweiligen Persönlichkeitsmerkmalen geprägt. Warum ist ein Mensch aggressionsbereiter als ein anderer?

Kastner

Es gibt genetische Unterschiede, was die Intensität von Emotionen betrifft: Manche sind gelassener, andere reagieren heftiger. Intensiveres Erleben von Emotionen wirkt sich auch positiv aus, da wird auch mehr Freude im größeren Überschwang erlebt. Gelassenheit ist oft eine Frage der Resilienz. Es gibt Menschen, die jammern, wenn irgendwo ein Fahrrad umfällt. Sie reagieren entsprechend unreflektiert auf jede Schwierigkeit. Und dann gibt es jene, deren Grundhaltung bei allen Krisen lautet: Es hätte auch schlimmer kommen können. Sie gehen in die Selbstverantwortung.

Wahrscheinlich kennt jeder von uns diese Typen, die ausrasten, wenn der Kellner den Wein um zwei Grad zu warm serviert. Wo ist denn da genau die Grenze zwischen einem "normalen" Choleriker und einem pathologischen Fall?

Kastner

Diese Grenze ist nicht festlegbar. Es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, seine Emotionen unter Kontrolle zu kriegen. Das zu lernen, sollte auch schon ein wesentlicher Teil der Erziehung sein. Ein Kind hat Emotionen, muss aber eben auch lernen, sie unter Kontrolle zu halten und Strategien zu entwickeln, damit umzugehen. Menschen, die das später nicht können, sind dann auch oft der Meinung, dass ihnen dieses Verhalten zusteht-und können sich nicht in den anderen hineinversetzen.

Ist der Versuch, sich in den anderen Menschen hineinzudenken, denn eine wirksame Methode, wenn man ein aggressionsanfälliger Mensch ist?

Kastner

Ja. Ich habe schon als Kind, wenn jemand etwas Irritierendes zu mir gesagt hat, die Situation einfach umgedreht. Und mir die Frage gestellt: Hätte ich es ähnlich formuliert? Oder wäre es mir nie so über die Lippen gekommen? Das ist simpel, aber hilft. Das ist ja auch so offensichtlich: dieser eklatante Mangel an Hausverstand. Die Menschen könnten sich auf ihren Hintern setzen und kostenfrei über sich und Veränderungen an ihrem Verhalten nachdenken. Aber natürlich sind Veränderungen anstrengend.

Jetzt gibt es Kinder, die sich wegen Lappalien schreiend auf den Boden werfen oder wild um sich schlagen. Wie soll man reagieren?

Kastner

Dem Kind beizubringen, seine Gefühle zu kontrollieren, ist, wie erwähnt, ein wichtiger Teil der Erziehungsarbeit. Ein Kind hat ein Recht auf Zuwendung, Präsenz und Zärtlichkeit, keine Frage, aber wenn es nach einem Kaugummi schreit und dieses Bedürfnis von dem jeweiligen Elternteil sofort befriedigt wird, schaufelt man seiner Frustrationstoleranz und Resilienz gleichzeitig das Grab. Wenn ich manchmal das Wort "bedarfsorientierte Benotung" höre, kriege ich einen Grant. Da sagte doch ein Lehrer einmal tatsächlich: "Wir geben diesem Schüler keinen Fünfer, weil er mit einer negativen Benotung so schlecht umgehen kann."

Dieses Abfedern aller Frustrationserlebnisse kann gefährlich werden?

Kastner

Ja, weil das Kind ständig in der Illusion gewiegt wird, dass es und seine Bedürfnisse der Nabel der Welt seien. Die beste Basis für späteren Narzissmus.

Sie bezeichnen in Ihrem Buch die Wut des Narzissten als die gefährlichste. Nach Gewalttaten fällt oft der Satz des Täters oder der Täterin: "Ich habe rot gesehen. Das Gefühl war stärker."

Kastner

Diese Entschuldigung ist aus psychiatrischer Sicht Humbug. Auch in solchen Momenten weiß man, was man tut. Den roten Schalter, durch dessen Umlegen man in die Besinnungslosigkeit gebracht wird und nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, gibt es nicht.

Der Schauspieler Joachim Meyerhoff beschreibt seinen Jähzorn als "plötzlich auftauchendes U-Boot", John McEnroe erklärte, dass er süchtig nach seinen Wutausbrüchen war. Kann man solchen emotionalen Wellen Einhalt gebieten?

Kastner

Natürlich kann man. Da geht es wieder um simplen Hausverstand. Wenn man spürt, dass diese Welle sich nähert, dann sollte man nicht warten, bis sie einen verschluckt, sondern eine Methode entwickelt haben, wie man ihr am besten entkommt. Vielleicht ganz simpel, indem man einfach den Raum verlässt und draußen einmal tief durchatmet.