Wut: Warum ihre Unterdrückung krank macht

Wir haben alle inzwischen einen Sättigungsgrad erreicht, was Harrys "Tell-it-all"-PR-Offensive in diversen Talkshows betrifft. Als ob der Idylle-Exhibitionismus der "notorischen Überinformierer" ("Vanity Fair" über die Sussexs) auf Netflix im Vorfeld zum Erscheinen von "Spare" (deutscher Titel "Reserve") nicht schon gereicht hätte. Ein Detail der Memoiren besaß dann doch Überraschungspep: nämlich dass "Willy", wie Problemprinz Harry seinen älteren Bruder nennt, der vermeintlich biedere Langweiler unter den dysfunktionalen Royals, offensichtlich ein schwerer Choleriker ist. Die Story mit dem Raufhandel in der Küche zwischen den Brüdern, der sich an Herzogin Meghans von der Spur geratenem Benehmen entzündet hatte, ging inzwischen um die Welt.

Dass Choleriker prinzipiell die gesünderen und oft auch die erfolgreicheren Menschen sind, ist inzwischen wissenschaftlich belegt. Dass sie ihren Unbill nicht hinunterschlucken und verdrängen und die emotionalen Karten auf den Tisch legen, entlastet das Immunsystem, reguliert die Hormone und reduziert die Gefahr von psychosomatischen Beschwerden. Schwierig wird es nur, wenn die Worte in aggressiven Taten eskalieren. Und die Emotionen außer Kontrolle geraten. In diesem Fall knallte Harry durch Williams ausgestreckte Faust auf einen Hundenapf aus Porzellan. Für die forensische Psychiaterin Heidi Kastner (siehe Interview) haben solche Entladungsprozesse oft "emotionalen Analphabetismus" als Hintergrund, der sich durch alle Schichten zieht: "Es gibt eine unglaubliche Spracharmut, die Menschen können ihre Gefühle nicht mehr benennen. Wenn ich nach dem Warum frage, kommt oft nur: 'Ich habe mich schlecht gefühlt.' "In seiner Polemik "Mies drauf" forderte auch der deutsche Psychotherapeut Arnold Retzer mehr Lust an "schlechter Laune": "Die gesellschaftlichen Vorgaben von der größtmöglichen Schmerz-,Zorn- und Angstfreiheit haben eine Industrie von ratgebenden Dauergrinsern und Hirndopingdealern entstehen lassen, die ganz normale menschliche Gefühle von der emotionalen Farbkarte verbannt wissen wollen." In jedem Fall, so die Forschung, ist die Unterdrückung einer primären Emotion wie Wut, aber auch Trauer, nicht gesund. Die "Introvertierten", die dazu tendieren, Konflikte nicht auszuleben, in den Rückzug zu gehen und zu grübeln, laufen Gefahr, gemäß der auf Konrad Lorenz zurückgehenden Dampfkesseltheorie, sich bei nichtigen Anlässen in einem überproportionalen Ausmaß zu entladen.

Das Ausleben von Wut in einem sozial verträglichen Setting dient also auch dem Selbstschutz. Denn nicht zugelassene Wut kann auf Dauer zu gesundheitlichen Schäden führen: Bluthochdruck steht in enger Verbindung mit chronischem Stress und chronisch unterdrücktem Ärger, wie Heidi Kastner in ihrem Band "Wut" ausführt. Auf Gelassenheit und Kontrolle konditionierte Persönlichkeitstypen leiden auch häufiger an Atemerkrankungen, Verdauungsproblemen und Irritationen der Haut. Schon der Pionier der Emotionsforschung Charles Darwin hielt Hass für eine Folge von unterdrückter Wut; in der Aggressionsforschung gilt Hass als Reaktionsphänomen auf subjektiv erlebte Benachteiligung, Verletzungen und Kränkungen. Während Wut schnell verpuffen kann, zeichnet sich Hass durch "kalte Beständigkeit aus, der Launen überdauert", so der deutsche Soziologe Olaf Jann. Und ist also wesentlich gefährlicher als Wut. Wie fatal die Folgen von Kommunikationshilflosigkeit sein können, erzählt der beim FBI ausgebildete Kriminalpsychologe Thomas Müller: "Ich habe viele Männer getroffen, die ganze Familien ausgelöscht haben, weil sie nicht in der Lage zur direkten Kommunikation waren und es nicht verkraften konnten, keine Bedeutung mehr bei Frau und Kindern zu haben."