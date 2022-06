Hinteregger: Der Spielverweigerer

Doch der Kärntner hat eine sensible, ja verletzliche Seite. Als er von Augsburg nach Frankfurt wechselte, wurde er vom eigenen Anhang ausgepfiffen. Hinteregger erzählte von Schlafstörungen und Angstzuständen. Er sprach offen über Druck im Profifußball und dass es ihm nicht immer leichtfalle, diesem standzuhalten. An spielfreien Tagen flog er zurück in die Heimat nach Kärnten, in sein kleines Dorf.

Einmal verglich er sich mit der Kinderserien-Figur „Michel aus Lönneberga“, einem aufgeweckten Bürschchen, das allerlei Schabernack treibt. Hinteregger muckte auf, wenn ihm danach war. Als Salzburg-Spieler verweigerte er einen geplanten Wechsel nach Leipzig, weil ihm das Modell widerstrebte. Beim FC Augsburg ärgerte ihn die zögerliche Spielweise seines Trainers, der die Mannschaft immer kleinredete. In einem Interview betonte er: „Ich kann nichts Positives über ihn sagen und will auch nichts Negatives sagen.“ Derlei Sätze reichen heutzutage aus, um das ultimative Chaos anzurichten. Hinteregger lachte aus jedem Newsfeed, darüber die Schlagzeile: „Hinteregger kritisiert Trainer“.

Hinteregger ist in Deutschland so bekannt wie ein bunter Hund. Der Mann aus dem kleinen Dorf wurde prominenter – die Schlagzeilen härter. Nach dem Europacup-Triumph mit Eintracht Frankfurt vor wenigen Wochen fluteten unzählige Videos das Internet, die Hinteregger zuerst angetrunken, dann singend, lallend und schließlich torkelnd zeigten. Am Ende stand er im Morgengrauen am Bahnhof und wirkte zerknautscht. So ging es Millionen Ottonormalverbrauchern vor ihm auch. Doch von Hinteregger gibt es davon ein Erinnerungsfoto – das um die Welt ging. Hinteregger ist eine öffentliche Figur geworden – ohne das komplett realisiert zu haben. Zuletzt sorgte jeder Satz aus Hintereggers Mund für einen Riesenwirbel. „Die rechten Verbindungen des Martin Hinteregger“, hieß eine der ernsthafteren Schlagzeilen. Der Hintergrund: Hinteregger plante ein Hobbyfußballturnier für Fans in seiner Heimatgemeinde auszurichten – blöderweise mit dem als „extremen Rechten“ und „Identitären-Förderer“ beschriebenen Heinrich Sickl. Der Geschäftspartner Hintereggers stammt so wie er selbst aus Sirnitz. Hinteregger verteidigte sich, so gut er konnte. Er sei kein Nazi, interessiere sich nicht für Politik, habe Sickl nur als FPÖ-Politiker aber nicht als Rechtsextremen wahrgenommen – und: er verurteile „rechtes, intolerantes und menschenverachtendes Gedankengut auf das Schärfste“. Doch die Milch war verschüttet: Die Seite, auf der die Nachricht publiziert worden war, sackte unter den vielen Zugriffen zusammen, der ÖFB sah sich zu einer Stellungnahme gezwungen, sein Klub in Frankfurt auch.