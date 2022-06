Wird Teamchef Rangnicks Professionalität auf den ÖFB abfärben?

Teamchef-Vorgänger Franco Foda ließ mit der österreichischen Nationalmannschaft tatsächlich oft vorsichtigen und ängstlichen Fußball spielen, war mannschaftsintern unbeliebt, am Ende blieben die Zuschauer aus. Für den ÖFB ein dreifaches Desaster: sportlich, ideell und wirtschaftlich. Dem Fußballbund war die Baustelle lange bekannt. Im Frühjahr vergangenen Jahres klagten Spieler und Betreuer ihr Leid. Kapitän Julian Baumgartlinger und der damalige ÖFB-Physiotherapeut Mike Steverding sammelten (wie profil exklusiv berichtete) Kritikpunkte und wandten sich damit an die ÖFB-Spitze. Der damalige Präsident Leo Windtner nahm Foda in die Pflicht und ordnete einen Teambuilding-Lehrgang an. Der Achtelfinal-Erfolg bei der EM deckte die Baustelle kurzfristig zu. Dabei wollte Foda seine Stars selbst auf der Weltbühne gegen Italien an die Leine nehmen. Wie profil berichtete, tüftelten Führungsspieler an einem Notfallplan, nahmen Kollegen ins Boot – und änderten in der Halbzeit die Marschroute. „Sie haben eine Taktik gewählt, die ihnen besser zu Gesicht gestanden ist“, betonte ein ÖFB-Betreuer gegenüber profil. "Der Trainer hat davon profitiert, wir alle haben davon profitiert." Ein Teamspieler erklärt aktuell: "Dass die Mannschaft das Heft in die Hand genommen hat, war kein Einzelfall." Der ÖFB feierte das erreichte Achtelfinale ausgelassen – und überreichte dem kritischen Physiotherapeuten Steverding den blauen Brief. Die Baustellen blieben: Österreich blamierte sich in der WM-Qualifikation, wurde Vierter hinter Dänemark, Schottland und Israel – und verlor das WM-Playoff gegen Wales. Mit ängstlichem Fußball.