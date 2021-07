Homeoffice nach Corona: Ja oder nein?

Der Lippenstift sollte knallrot sein wegen der Signalwirkung. Für das lange Zoom-Meeting ist farbiges Gloss besser geeignet, das hält. Alexandria Ocasio-Cortez, die charismatische 31-jährige US-Demokratin und Kongressabgeordnete, gibt auf Initiative der „Vogue“ via YouTube Schminktipps, die Frauen für die oft brutale Optik von Zoom- oder Teams-Videokonferenzen wappnen sollen. Natürlich ist ein Kaliber wie AOC (wie sie in der Politszene heißt) nicht im Tutorial-Tussiland von YouTube verkommen, sie nutzt die Pinselei-Anleitungen auch für feministische Kampfparolen.

Nach gut 15 Monaten in der neuen Normalität, sprich: in der Isolation des Homeoffice, wo viele mit nervlichen Zusatzzerreißproben in Form von Homeschooling und gefühlten Ewigkeiten im Videokonferenzmodus bei überlastetem Netz („Hört ihr mich?“ – „Nein, du klingst ganz abgehackt!“ – „Moment. Ich geh ins Bad. Jetzt?“) gefordert waren, stellt sich manchen die Frage: Was jetzt? Raus aus dem kuscheligen Idylle-Chaos, wieder an den ordentlichen, vergleichsweise total überwachten Arbeitsplatz und dann einfach so weitermachen wie bisher? Sich plötzlich wieder ganz für das bebaute Gebiet anziehen und nicht mehr als zweigeteilter Mensch (unten Pyjamahose mit Häschenaufdruck, oben ob der Corona-Pfunde ein etwas knapp sitzender, aber Seriosität atmender rebhuhnfarbener Business-Blazer) vor dem Computermonitor totales Engagement simulieren, während man nebenbei seine Mails abarbeitet? Erwiesen ist übrigens inzwischen, dass Zoom-Meetings jenseits der 45 Minuten die menschliche Aufmerksamkeitsspanne übersteigen und wenig bringen. Also wieder den Gesichtern in der überfüllten U-Bahn auf der nach oben offenen Mürrischkeits-Skala insgeheim Noten vergeben? Wieder aus dem Firmenautomat diesen Kaffee trinken, der geschmackstechnisch eher nicht den Helsinki-Konventionen entspricht, statt dem Blubbern aus der vertrauten Bialetti zu lauschen, aus der sich der Duft von frisch gebrühtem Kaffee über das Homeoffice, sweet Homeoffice legt?

Homeoffice oder kein Homeoffice?

Homeoffice or not Homeoffice, das ist natürlich jetzt die Frage, die sich vielen, sowohl Arbeitnehmer*innen als auch Arbeitgeber*innen, stellt.

Wir sprechen hier natürlich von einem relativ luxuriösen Problem. Arbeitnehmer*innen, die überhaupt die Alternative hatten, ihre Erwerbstätigkeit nach Hause zu verlegen, sind meist gut ausgebildet, verfügen über längere Berufserfahrung und sind auch „wesentlich weniger gefährdet, gekündigt zu werden“, so die „New York Times“ nach Auswertung einer einschlägigen Studie. Laut dieser Studie wird sich die Anzahl jener US-Berufstätigen, die auch in Zukunft großteils nur virtuell für ihre Bosse vorhanden sein werden, im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie verdoppeln bis verdreifachen.

Laut einer Umfrage der internationalen Plattform „Statista“ vom vergangenen Jänner arbeiteten 41 Prozent aller 800 Studienteilnehmer*innen in Österreich zumindest teilweise in den eigenen vier Wänden, 21 Prozent davon ausschließlich; 26 Prozent hatten keine Möglichkeit, sich im Homeoffice zu installieren, 33 Prozent hatten die Option ohne Angabe von Gründen nie für sich beansprucht.

Die österreichische Agentur für die Erforschung von Arbeitswelten teamgnesda erhob, dass acht von zehn Österreicher*innen (für die Homeoffice überhaupt möglich war) zu Heim-Arbeiter*innen mutierten. Der Gründer der Agentur, Andreas Gnesda, prognostiziert, dass sich der „Arbeitsplatz Büro, wie wir ihn bisher kannten“, grundlegend verändern wird: „Büroimmobilien müssen auf weniger Fläche mehr leisten, denn das Büro muss jetzt noch viel mehr zum Magneten für Unternehmenskultur werden.“

Tatsächlich adaptierten große, verhältnismäßig junge Konzerne wie Facebook, Google oder Microsoft schon lange vor dem Corona-virus ihr Ambiente in diese Richtung und schufen Arbeitswelten, von denen wir hierzulande nur träumen können: mit Yogaräumen, Smoothiebars, Ausruhoasen, Tischtennistischen und Gesprächskojen für Sitzungen im intimen Rahmen, um den Mitarbeiter*innen zu signalisieren, dass deren Wohlbefinden dem Unternehmen eine Herzensangelegenheit ist – was bekanntlich deren Produktivität, Firmenloyalität und Einsatzbereitschaft stärkt. Fixe Schreibtische, wie man sie bisher kannte, dekoriert mit Familienfotos, Maskottchen und Belohnungs-Schoko, werden zunehmend aus dem Firmenalltag verschwinden; das Konzept des „hot desks“ wird den klassischen, personalisierten Arbeitsplatz ersetzen: Jeder Mitarbeiter bekommt ein Kästchen, um Persönliches verschlossen verstauen zu können, gearbeitet wird an jenen Tischen, die gerade frei sind.

In Europas größter Bank, der HSBC, wurde im Londoner Hauptquartier eben die Vorstandsetage adaptiert: Statt Büros für große Tiere wird es dort demnächst Räume für Kundentreffen und Besprechungszimmer geben. Die Mächtigen wollen mit gutem Beispiel vorangehen und auch die First-come-first-serve-Schreibtischmethode praktizieren. Der „Financial Times“ erklärte Vorstandschef Noel Quinn, dass mit der Verschwendung von Büroflächen jetzt Schluss sei: „Schließlich reisen die meisten von uns ständig um die ganze Welt. Unsere Büros standen die meiste Zeit leer.“ Um rund 40 Prozent werde man in der nächsten Zeit die Büroflächen und Kosten von Immobilien senken.