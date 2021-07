In 18 Mini-Reportagen um die Welt

Dass der New Yorker Anthony Bourdain vor drei Jahren seinem Leben auf einer Reise ein Ende setzte, besaß eine tragische Logik. Schließlich war der neben Jamie Oliver bekannteste Koch der Welt notorisch grenzüberschreitend. Für die CNN-Serie „Parts Unknown“ reiste der mehrfache Bestsellerautor vom Jemen bis in die Arktis, um in den entlegensten Winkeln die absurdesten Gerichte auszuprobieren: Die höchste Ekelschwelle („nach Chicken McNuggets“, wie er hinzufügte) überwand er beim Verzehr des Anus eines Warzenschweins , da waren rohe Robben-Augäpfel in Grönland und Affenhirn in China nahezu Kinderkram. In dem eben in den USA angelaufenen Kino-Porträt „Roadrunner“ betreibt Bourdain in einem früheren Interview Motivforschung bezüglich seiner eigenen Rastlosigkeit: „Reisen verändern dich. Sie hinterlassen Spuren in deinem Ich, durchaus auch Narben. Wenn du auf der Suche nach dem perfekten Urlaub bist, hast du schon verloren. Denn dann versäumst du wahrscheinlich das Beste.“