Metas Verhinderungsstrategien erwiesen sich als fruchtbar, allerdings in eine für „Zuckistan“ (wie das Meta-Universum gerne genannt wird) unerwünschte Richtung: „Careless People“ rangierte schon knapp nach seinem Erscheinen auf den Bestsellerlisten von „New York Times“ und Amazon. Der Titel ist ein Fragment aus einem Zitat von F. Scott Fitzgeralds „Der große Gatsby“, das sich auf die Ruchlosigkeit der Protagonisten Tom und Daisy bezieht. Daisy ist in dem Fall Sheryl Sandberg, Zuckerbergs langjährige Stellvertreterin, die den Konzern 2022 verließ und trotz ihres feministischen Buchpamphlets „Lean In“ keinerlei Rücksicht für ihre Mitarbeiterinnen mit Babys kannte. „Ich habe noch in den PresswehenE-Mails verschickt“, erinnert sich Wynn-Williams in „Careless People“.Dass der demnächst 41-jährige Zuckerberg, Gründer und Erfinder von Facebook, schon lange nicht mehr der geniale, leicht autistische Nerd in Hoodie und Adiletten war, der Facebook als liberales Kommunikations-Werkzeug zur Verbindung von Menschen und Kontinenten zum Einsatz bringen wollte, sollte sich für Wynn-Williams schon sehr bald nach ihrem Jobantritt 2011 herausstellen: „Ich hatte die naive Ansicht, dass Facebook die Welt zum Guten verändern könne. Mark interessierte sich überhaupt nicht für Politik und die damit verbundenen Möglichkeiten, sondern ausschließlich für das Wachstum der Company.“ Dafür war er offensichtlich skrupelbefreit und ohne moralische Bedenken zu vielem bereit.

Tatsächlich wurde ein ganzer Peru-Trip, inklusive Meeting mit dem Präsidenten, in letzter Minute abgesagt, weil „die Zeugungspläne“ des Ehepaars Zuckerberg-Chan virulent geworden waren. Interessanterweise versuchte der „Jesus der freien Meinung“ Zuckerberg, der inzwischen (auch als Morgengabe an Donald Trump) auf seinen Plattformen wieder unzensurierte Radikalisierungs- und Hassbotschaften toleriert, alles in seiner Macht Stehende, um das Erscheinen von „Careless People“ zu verhindern. Der Literaturkritiker der „Washington Post“, die ja inzwischen im Besitz von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist, berichtete beispielsweise, dass er im März mehrfach Anrufe von einem Meta-PR-Menschen bekam, der sichergehen wollte, dass das Buch nicht rezensiert werde. Sehr wohl berichtete die „Washington Post“ jedoch am 22. März von Zensurversuchen seitens des Meta-Konzerns, die ein Redeverbot für die Autorin zur Folge hatten.

„Myanmar wäre ein besserer Ort ohne Facebook geworden“, schreibt Wynn-Williams und bezieht sich darauf, dass die Militärjunta des Landes auf Facebook „Hate Speech“ posten konnte, die zur Grundlage für „sexualisierte Gewalt und den versuchten Genozid“ gegen die muslimische Minderheit wurde. Meta bezeichnet diese Aussagen als „Lügen“, ebenso wie ein 78-seitiges Whistleblower-Pamphlet, das Wynn-Williams bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hatte, in dem sie Meta die Weitergabe sensibler Nutzerdaten an die kommunistische Partei Chinas vorwirft, um in den „chinesischen Milliardenmarkt eintreten zu können“.

An den Wänden der Meta-Büros in Kalifornien prangten, so schreibt Wynn-Williams, schon bei ihrem Firmeneintritt Motivationsparolen wie „THINK WRONG“ und „MOVE FAST AND BREAK THINGS“ oder „IS THIS A TECHNOLOGY COMPANY?“, wobei letzter Spruch im Subtext signalisierte, dass die Facebook-Betreiber sich schon früh für eine globale Supermacht hielten, deren Dimensionen sich den Normalsterblichen nur noch nicht erschlossen hatten. Hinzu kam im Lauf der Jahre noch ein weiterer Leitspruch des M-Teams (so das Kürzel für das Spitzenmanagement bei Meta): „DON’T ASK FOR PERMISSION, ASK FOR FORGIVENESS“. Man kann den Spruch auch als eine Carte blanche interpretieren, die Regeln erst einmal zu brechen und sich erst später mit den gesetzlichen und moralischen Konsequenzen auseinanderzusetzen.

„Eine neue Ära ist angebrochen“, erklärte Mark Zuckerberg, nachdem er sich bei der Angelobung des US-Präsidenten im vergangenen Jänner artig mit den anderen wilden Buben der Techno-Weltelite wie Amazon-Boss Jeff Bezos, Apple-CEO Tim Cook und „Chefbro“ Elon Musk in Aufstellung begeben hatte.

Zuckerbergs neues Lieblings-T-Shirt trägt übrigens die lateinische Inschrift „Aut Zuck, aut nihil“ (Entweder Zuck oder gar nichts). Ferndiagnose: galoppierender Cäsarenwahn.