TowelDay: Keine Panik am internationalen Handtuchtag

Fans der Romanserie "Per Anhalter durch die Galaxis" feiern heute im Gedenken an den Autor Douglas Adams den " Handtuchtag". In Adams Hauptwerk dreht sich alles um den glücklosen Durchschnittstypen Arthur Dent, der mit seinem besten Freund (der sich als Außerirdischer entpuppt) die Erde per Anhalter verlassen muss, weil diese für eine intergalaktische Hyperraum-Expressroute gesprengt werden soll. Fortan muss sich Arthur als einer der letzten überlebenden Menschen durch das Universum schlagen, seine einzige Hilfe: der Reiseführer "Per Anhalter durch die Galaxis".