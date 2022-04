Jack Unterweger: Ein Mörder, den jeder begehrt

Fünfeinhalb Monate später, am 29. Juni, wurde Unterweger des neunfachen Mordes schuldig gesprochen, auch jenes an Blanka Bockova in Prag, und zu lebenslanger Haft verurteilt, übrigens zum zweiten Mal in seinem Leben. Wenige Stunden später erhängte er sich, 43-jährig, in seiner Zelle in Graz.