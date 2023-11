„Jede Sucht basiert auf einer psychiatrischen Grunderkrankung”

Welche markanten Entwicklungen sind in Österreich in den letzten Jahren zu beobachten?

Gabriele Fischer

Es steigt kontinuierlich in allen Belangen. Allerdings ist aktuell weniger Heroin am Markt und der Trend geht mehr in Richtung aktivierende und stimulierende Substanzen wie Kokain und Amphetamine. Leider haben wir in Österreich noch immer keine fundiertes Datenmaterial, was die Lebenszeitprävalenz betrifft, sprich wie oft jemand im Laufe seines Lebens zu welchen Substanzen greift.

Wo liegen die größten Defizite im Gesundheitssystem, was Bekämpfung und Therapie betrifft?

Gabriele Fischer

Jede Suchterkrankung hat ihren Ursprung in einer psychiatrischen Grunderkrankung. Hier ist eine evidenzbasierte, klare Diagnostik gefragt. Deswegen sollte jeder Suchtkrankte auch psychiatrisch behandelt werden, was heute leider noch immer nicht passiert. Zur Zeit liegt der Fokus zu sehr allein auf der schädigenden Substanz, so sieht man das Gesamtbild nicht. Ein Beispiel: Wir wissen, dass Jugendliche, die an ADHS ( Anm.:Aufmerksamkeitsstörung) leiden und nicht behandelt wurden, ein wesentlich höheres Risiko tragen, am Cannabis-Konsum hängen zu bleiben, weil sie ihn als Selbstmedikation benutzen. Das heißt ohne zu rauchen, können sie gar nicht funktionieren. Das wird dann natürlich auch zu einem Teufelskreis.

Bedeutet das, das durch eine wirksame Therapie der Grunderkrankung, die Sucht erst gar nicht erst auftritt?

Gabriele Fischer

Ich bin überzeugt davon, dass man sich so viel Leid ersparen könnte. Es ist ja auch nicht so, dass man eine Sucht durch eine andere ersetzen kann, oft ergänzen die sich ja auch. Ein Beispiel solcher Komorbitäten : Eine Person, die schwer übergewichtig ist, hat zum Beispiel ihre Eßstörung auf Grund einer Depression entwickelt. Aus Angst, das Haus zu verlassen, beginnt sie dann zu trinken, aber auch zu rauchen, weil sie hofft, so ihren Appetit zügeln zu können.