Josef Hader: „Das Leben geht halt schlecht aus, das muss man wissen“

profil: Es gibt ja nicht viel Schmerzhafteres, als auf den eigenen unterdrückten Sexismus oder Rassismus aufmerksam gemacht zu werden. Sie betreiben das in „Hader on Ice“ sehr effektiv.

Hader: Ich bin diesbezüglich nicht nur berufs-, sondern lebensgeschädigt. Mir macht das Spaß. Ich habe eine gewisse Lust dabei, auch in den eigenen Schwächen zu wühlen. Die werden dann zu künstlerischen Stärken, die man nutzen kann. Ich habe mir das schon als Kind eingeredet: dass für die Kunst alles produktiv ist. Dadurch habe ich fast nie ein schlechtes Gewissen.

profil: Sie verzweifeln auch nicht an der Menschheit?

Hader: Nein, überhaupt nicht. Es wird halt nicht besser. Es war schon immer circa so, wie es jetzt ist. Jede Gegenwart glaubt immer, viel besser und gescheiter als alle vorangegangenen zu sein, und das stimmt halt nicht. Darum habe ich zwar manchmal eine grimmige, aber meistens eine gute Laune der Menschheit gegenüber. Bei einem Satiriker sollte immer eine Lust an den menschlichen Schwächen vorhanden sein, oder zumindest die Freude des Insektenforschers, der etwas ganz Ekeliges gefunden hat, das vorher noch niemand entdeckt hat.