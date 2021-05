Helge Timmerberg: Vogelfrei und flügellahm

Timmerberg ist 69 Jahre alt. Ein hagerer Mann in Jeans und Mantel, halblange Haare, die trotzig in alle Richtungen abstehen, die notorische Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt. Er ist auf angenehme Art starrköpfig, nie dozierend, lieber locker parlierend. Ein Mann von Welt, viel herumgekommen. Seit 50 Jahren ist Timmerberg als Reporter unterwegs. Mit 17 begab er sich auf seinen ersten Indien- und LSD-Trip; er lebte in Marokko und konsumierte auf Kuba Berge von Drogen. Er schrieb für die Magazine „Tempo“ und „Wiener“, später stieg er beim Boulevardblatt „Bunte“ zu den bestbezahlten Redakteuren seiner Generation auf. Sehr viel Geld hat er jüngst für die Biografie des deutschen Schraubenfabrikanten Reinhold Würth bekommen. „Die Kohle hat mir nicht besonders gutgetan“, beteuert Timmerberg am Karlsplatz: „Zwei Romane angefangen, beide Male gescheitert. Ich lebte ein Jahr lang, als sei Schreiben mein Hobby.“ Seinen Geschichten schickt er gern ein Lachen hinterher.