Kabarettistin Malarina: „Ich verehre die Balkanfrau“

Malarinas serbische Kunstfigur will nach Hietzing. In ein Haus, und zwar ein eigenes. Um jeden Preis. Aber ihren Berechnungen zufolge kann sie diesen Traum aus eigener Kraft niemals verwirklichen. Selbst wenn sie schon im Alter von 16 Jahren zu sparen begonnen hätte. Also Lagerschwenk: von der FPÖ zur ÖVP, dort fühlt sie sich von nun an besser aufgehoben. Denn sie braucht einen reichen Konservativen, der sich mit einer Trophäenfrau aus dem Balkan schmücken will und dessen Erbe sie in absehbarer Zeit antreten kann. Denn dass man keine Erbschaftssteuer zahlen müsse, habe sie auch erst kürzlich gecheckt.

Nein, keine Angst, ihr zweites Solo „Trophäenraub“ (Premiere: 7. März im Wiener Stadtsaal) sei kein klassisches Polit-Programm, erzählt Marina Lacković im Interview, „dafür ist Österreich viel zu instabil“. Außerdem: Ist irgendeiner von diesen Typen „die Aufmerksamkeit wert“, sich länger mit ihm zu beschäftigen? Babler, Kickl, Stocker, hallo? Sich über Kickls Körpergröße, in die sich einige Satiriker verbeißen, lustig zu machen, sei in etwa so originell, wie sich die abstehenden Ohren des Sebastian Kurz als Gag vorzunehmen: „Bodyshaming mach ich einfach nicht.“

Auf ihrem Facebook-Profil feuert Malarina aber doch regelmäßig Kommentare zur Lage der Nation ab: „Kann jetzt bitte jemand einmal eine Regierung bilden? Es warat wegen der Demokratie!“ oder „Wer hätte gedacht, dass in Österreich einmal Schwarz-Rot koaliert und alle sagen: GOTT SEI DANK!“

Seit ihrem ersten Solo „Serben sterben langsam“ (2020) etablierte sich die Tirolerin mit serbischen Wurzeln Marina Lacković unter ihrem Künstlernamen „Malarina“ als Fixgröße einer neuen Comedy-Generation, der u. a. „Toxische Pommes“,

Lisa Eckhart, Christoph Fitz oder Benedikt Mitmannsgruber angehören. Die Unterscheidung von weiblichen und männlichen Comedians findet sie erfrischenderweise nicht mehr zeitgemäß. Und auch das kollektive Bashing des „alten weißen Mannes“ in der Popkultur passt nicht in ihr Verständnis: „Wenn ich mit Größen wie Lukas Resetarits auf der Bühne stehen darf, bin ich voll Respekt und Dankbarkeit, weil er unsere Kunstform wesentlich mitgeformt hat.“ Ein „alter weißer Mann“ sei für sie ein Typus Mensch, der Privilegien besitzt und missbraucht. Deswegen würde sie auch nie mit jemandem, „der mir Honorarnoten ausstellt“, Sex haben und umgekehrt auch keine romantische Beziehung mit „einer Fanin oder einem Fan“ eingehen: „Da wie dort stellt sich doch automatisch ein Machtgefälle ein.“