profil: Du bist beim „Politically Correct Comedy Club“ aufgetreten – wie reagierst du auf die Kritik, politisch korrekte Comedy sei nicht lustig?

Malarina: Wenn das so wäre, dann gäbe es ja niemanden, der lustig ist, aber dabei niemanden niedermacht. Es gibt ja nicht nur in Wien den PCCC, es gibt ja sehr bekannte Leute, wie Hannah Gadsby oder Trevor Noah – und dann gibt es halt beratungsresistente Arschlöcher wie Dave Chapelle, die nicht damit klarkommen, dass sie auf die 50 zugehen und ihr Humor nicht mehr funktioniert. Es gibt immer irgendeinen Deppen, der fragt, warum er etwas nicht sagen darf. Ich würde keine Witze über eine Minderheit, der ich nicht angehöre, machen. Sich politisch korrekt auszudrücken heißt ja nur, dass man niemanden beleidigt. Bevor ich beim PCCC war, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob das, was ich schreibe, politisch korrekt ist, zufällig war es dann so. Und mein Gott, man scheitert mal. Die Leute sind manchmal zu eitel, um zu scheitern. Und linke Menschen geben Begriffe zu schnell auf, weil sie irgendein Nazi einmal auf ein Plakat geschrieben hat. Nur, weil die das Wort für sich beanspruchen, ist es ja noch nicht anrüchig.

profil: Welche Begriffe meinst du da?

Malarina: Ein befreundetes jüdisches Paar hat zu mir gemeint, dass die schlimmste Ausgeburt dieses Phänomens das Wort „jüdischer Mitbürger“ sei. Das ist so irrsinnig bescheuert.

profil: Wer verhandelt diese Begrifflichkeiten?

Malarina: Das besprechen ja großteils Leute, die das nicht einmal peripher tangiert, irgendwo in einem Hipster-Lokal im 7. Bezirk. Aber meiner Meinung nach geht es vielmehr um die Absicht. Ich kann jemandem vergeben, wenn er sich in einem Wort vergreift, weil er es einfach nicht gewusst hat. Aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, und es entscheidet immer die jeweils diskriminierte Gruppe, was verletzend ist und was nicht. Aber die linke Seite muss sich vielleicht auch überlegen, ob manchmal schon zu sehr auf die Meta-Ebene an Begrifflichkeiten gefeilt wird, wo niemandes Lebensrealität mehr tangiert wird.

profil: Der Standard hat über dich geschrieben: „Malarina trägt die engsten Kleider und spricht das gewählteste Deutsch auf einer Kabarettbühne seit Lisa Eckhart.“

Malarina: Lustig, oder? Das ist doch zum Schießen!

profil: Wie geht’s dir mit diesem Vergleich?

Malarina: Ich finde es total witzig, ich verstehe nicht ganz, wie man darauf kommt. Wahrscheinlich weil sie auch ein Sujet spielt. Mich würde interessieren, wie Lisa Eckhart das findet.

profil: Wie schaffst du es, dass deine Kunstfigur rassistische und sexistische Ressentiments nicht nur reproduziert? Das war ja der Vorwurf an Lisa Eckhart…

Malarina: Lisa Eckhart hat das Problem, dass sie aktiv keiner Minderheit angehört. Sie ist immer außenstehend, wenn sie so etwas macht. Sie repräsentiert einen reinkarnierten Nazi – das kannst du schon machen, ist ja lustig. Aber wenn man das nie aufbricht, wird das die Menschen überfordern, und andere werden nicht mehr glauben, dass das nur eine Figur ist, wenn man das auch in Interviews durchzieht. Sie macht das ganz anders, als ich das mache. Ich weiß nicht, was ihre Strategie ist – ich habe keine. Auf der Bühne bin ich ich, aber ich gebe meiner Figur Tiefe und lasse sie nicht alleine mit dem Vorwurf stehen. Ich erzähle den ganzen Geschichtsfluss dazu, und dadurch bringe ich eine Faktentangente ein.