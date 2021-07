Kinderpsychiaterin: "Nie wieder die Schulen schließen"

"Es ist hart, miterleben zu müssen, wenn ein Zehnjähriger einen Abschiedsbrief schreibt"

profil: Womit hatten Pubertierende besonders zu kämpfen?



Skala: Mit dem verstärkten Auftreten von Depressionen, leider auch vermehrt mit Lebensüberdruss und Suizidgedanken, besonders zu Beginn des zweiten Lockdowns im Herbst. Der erste Lockdown wurde von vielen noch als eine Art Experiment und Abenteuer betrachtet. In der Pubertät ist es so wichtig, sich an den Eltern zu reiben, zu rebellieren, seine Aggressionen auszuleben. Da ist es auch durchaus normal, wenn Kinder ihren Eltern "Ich hasse euch!" zurufen, die Türen knallen und sie sich dann mit Gleichaltrigen darüber austauschen, wie sehr ihnen die Alten auf die Nerven gehen. Das fiel alles weg. Mit fatalen Folgen. Es ist hart, miterleben zu müssen, wenn ein Zehnjähriger einen Abschiedsbrief schreibt.



profil: Was sind die wichtigen Warnsignale, wann sollten Eltern Maßnahmen ergreifen?



Skala: Wenn sich das Verhalten durch einen starken Rückzug verändert, die Kinder nicht mehr ihr Zimmer verlassen und hinausgehen wollen. Sie über Schlafstörungen klagen. Und Dinge, die sie früher gerne getan haben, auf einmal nicht mehr machen.



profil: Was halten Sie von mobiler Betreuung?



Skala: Sehr, sehr viel. Diese Angebote gehören dringend ausgebaut. Je länger man Kinder in ihrem Setting lassen kann, desto besser.



profil: Wie traten Essstörungen während der Pandemie auf?



Skala: Verstärkt, allerdings in einer modifizierten Form. Oft durch exzessiven Online-Sport, der mit großen Gewichtsverlusten einherging. Wir hatten Jugendliche mit lebensbedrohlichem Körpergewicht bei uns in der Ambulanz, betroffen waren auch bei dieser Form mehr Buben als sonst. Diese Form von Anorexie passte nicht in das normale Diagnoseraster. Diese Kinder konnten in der richtigen Betreuung wieder ganz normal essen, bei anorektischen Mädchen wird ja der Verzehr jeder Erbse schwierig. Wir haben jetzt auch wirklich sehr, sehr kranke Patient*innen auf der Warteliste, die wir aus Platzmangel einfach nicht aufnehmen können. Das macht einen dann schon auch sehr zornig.