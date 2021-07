Rettet die Kinder!

Markus erzählt, dass er oft kocht, auch für den vierjährigen Kleinsten, denn die Mama arbeite, und der Papa könne das nicht. „Fleckerlspeise“ zum Beispiel: „So nennt man Nudeln mit Faschiertem.“ Geregelt seien die Mahlzeiten nicht: „Manchmal frag ich einfach, wer Hunger hat, und mache etwas aus dem, was da ist. Ich backe auch sehr gern.“

Melanie Oberndorfinger erzählt, dass Markus „ein extrem eloquentes Kind“ sei, aber viel zu ernsthaft für sein Alter: „Er übernimmt in der Familie die Rolle des kleinen Erwachsenen, da bleibt wenig Platz für Kindheit.“ In der Betreuungsarbeit versuche sie mit ihm, wieder das Spielerische zu fördern. „Ich klettere am liebsten“, sagt er. Wo? In einer Kletterhalle?

„Nein, ich übe bei uns zu Hause im Türrahmen und klettere in den Gärten der Umgebung von Hausdach zu Hausdach.“ Wenn er sich was wünschen könnte, was wäre das? Er überlegt nicht lang: „Einfach keinen Streit mehr, ich will einfach nur noch nur Frieden.“ [...]