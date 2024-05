Kindheitskiller Smartphone

In der langjährigen Jugend-Studie des deutschen Medienpädagogischen Forschungsverbands Südwest (JIM-Studie) werden Jugendliche regelmäßig befragt, welche negativen Phänomene ihnen zuletzt im Internet untergekommen sind. Die Ergebnisse der letzten Welle vom Herbst 2023: 58 Prozent hatten im Monat vor der Befragung Fake News registriert, 50 Prozent beleidigende Kommentare, 40 Prozent waren mit extremistischen Ansichten, Hassbotschaften beziehungsweise Verschwörungstheorien konfrontiert, 23 Prozent mit ungewollten pornografischen Inhalten. 14 Prozent wurden persönlich angefeindet, und nur 27 Prozent gaben an, sie hätten im Monat vor der Befragung keines dieser Phänomene erlebt.

Allerdings sind es nicht nur die schädlichen Inhalte, die die Handy-Nutzung von Kindern und Jugendlichen bedenklich machen. Es ist auch das Verhalten, das sich im Umgang mit dem jederzeit verfügbaren Digitalgerät ausbildet. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Bild, das Kinder und Jugendliche in jener prägenden Entwicklungsphase zwischen sechstem und 16. Lebensjahr abgeben, grundlegend verändert. Ein Wiener Lehrer berichtet von der bizarren, aber inzwischen ganz normalen Situation, dass seine Kinder während der Unterrichtsstunden eigentlich recht aufgeweckt wirken, miteinander sprechen und diskutieren, während in den Pausen, in denen sie wieder ihre Handys verwenden dürfen, eine urplötzliche Stille ausbricht.

Handy-Bann

Claudia Liebl, Direktorin des Gymnasiums Gainfarn/Bad Vöslau, hat aus ebendiesem Grund an ihrer Schule (gemeinsam mit Eltern- und Schülervertretern) schon vor Jahren ein konsequentes Handy-Verbot eingeführt: „Wir haben gesehen, dass die Schülerinnen und Schüler in den Pausen nicht mehr miteinander gesprochen haben, sondern still am Gang herumstanden und mit ihren Handys beschäftigt waren. Uns war schnell klar, dass man hier etwas machen muss.“ Die Smartphones dürfen nun zwar in die Schule mitgebracht werden, müssen aber im Flugmodus oder ganz ausgeschaltet im Spind oder der Schultasche bleiben, die Pausen finden am Freigelände oder im Turnsaal statt. Die Regel gilt für alle knapp 800 Schülerinnen und Schüler, von der ersten bis zur achten Klasse.

Das Bild von den Jugendlichen, die gemeinsam schweigend im Straßencafé oder in der U-Bahn sitzen, jeder von ihnen mit starrem Blick auf das Display seines Smartphones, ist nichts Ungewöhnliches mehr. „In einer Phase, in der das Erlernen sozialer Interaktionen und der Umgang mit Enttäuschungen, Frustrationen und Fehlern von so immenser Wichtigkeit für die Entwicklung ist“, klagt der New Yorker Sozialpsychologe und Bestsellerautor Jonathan Haidt, „lassen wir gerade unsere Prä-Teens, die am vulnerabelsten sind, permanent mit den großen Erfahrungs-Blockierern, den Smartphones, allein.“

Der zurzeit in den USA durch die Talkshows tourende Haidt rät nach mehreren Jahren Forschung dringend dazu, Jugendlichen erst ab dem 16. Lebensjahr den Zugang zu sozialen Medien zu ermöglichen. Kinder vor dem 14. Lebensjahr sollten nur mit einem simplen Mobiltelefon ohne Internetzugang ausgestattet sein. In der Handy-Frage ähnlich rigide wie beim Alkohol- oder Nikotinkonsum vorzugehen, mutet nahezu utopisch an. Schließlich sind die Verführer in die Alltagskultur integriert und jederzeit zugänglich. Doch ein Umdenken, was Restriktionen und schulische Maßnahmen angeht, sowie ein erhöhtes Bewusstsein der Eltern für die Konsequenzen des Smartphone-Konsums ihrer Kinder, sind dringend angesagt.