„Kirchenwirt“: Das Gulasch der Taubenkobel-Gastronomen

Offenbar sind die Wirtsleute Barbara Eselböck und Alain Weissgerber, bekannt aus dem „Taubenkobel“ und als Teil von Österreichs Gastro-Hautevolee, ziemlich große Fans dieses Liedes. Wir hören es in ihrem neuen, in Rust gelegenen Lokal „Kirchenwirt“ jedenfalls mehrfach. Möglicherweise soll das auch eine gewisse edginess demonstrieren, hier im ehemaligen „Rusterhof“. Drinnen gibt es außerdem Kunst und grünes Mobiliar – sehr schön geworden.

In der Küche steht Karlheinz Ruttmann, der früher im Freisinger Hof in München tätig war. Ruttmans Küche hier in Rust ist tendenziell niederschwellig: Die Blunzendalken als Vorspeise passen vermutlich in keinen Diätplan dieser Welt. Zwischen die Dalken und die Rahmgurken haben sich noch Rotweinschalotten geschoben. Ihnen kommt eine auflockernde Funktion zu. Aber Fett ist ja bekanntlich auch ein Geschmacksträger, und davon hat diese Vorspeise sicher nicht zu wenig. Optisch so gar nichts her macht die (geschmacklich dafür hervorragende) Tafelspitz-Sulz mit marinierten Rindfleischscheiben (Bild unten). Bei allem Respekt: Der Teller ist für das Auge ein einziger Brei. Irgendwo unter verschiedenen Salaten versteckt sich das edle Fleisch – und dazu gibt es gute Nachrichten: Die Sulz besteht nicht nur aus Gelee, sonders aus richtig viel Fleisch, die Rindfleischscheiben daneben sind super abgeschmeckt. Auf den ersten Blick hätte ich die zu einem Salat verarbeiteten Radieschen noch für unnötig gehalten, ihnen kommt aber eine ähnliche Funktion zu wie den Rotweinschalotten: Sie lockern ein bisschen auf – und setzen pikante Akzente.