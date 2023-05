Krönung in Großbritannien: Spleendid Charles!

„Ghastly”, ist das Urteil vieler Gourmets und Gourmands über die Spinat-Pie (plus Cheddar, Estragon und Saubohnen), die Charles und Camilla mit dem Chefkoch des Buckingham Palace ersonnen haben. Im Gegensatz zum „Coronation”-Chicken in sämiger Currysauce anlässlich der Krönung seiner Mutter , das noch bis heute als Klassiker der britischen Alltagsküche gilt, wird die Coronation-Quiche, die auch optisch nicht viel hermacht, kein „Burner“ werden.

Es ist der königliche Martini, ohne den bei Charles nichts läuft. Er nimmt ihn vor seinem Abendessen. Auf Reisen oder auch Empfängen hat der amtierende Diener das entsprechende Glas und die Zutaten dabei. Er mag ihn „reichlich naß”, so ein Freund in einer BBC-Doku, also mit gleichen Teilen Gin und Vermouth, und, wie seine Mutter ihre Gin-Cocktails, mit einer Zitronenzeste garniert. Deren Lieblingscocktail war übrigens Gin Dubonnet in einem Verhältnis zu 30: 70.

Michael Fawcett war der jahrelange Kammerdiener, der nicht nur für die richtige Dosis Paste auf der prinzlichen Zahnbürste mit Monogramm zuständig war und ihm bei einer Urinprobe das Glasröhrchen zu halten hatte, der Mann war auch Chef des prinzlichen Plüschtier-Zoos. Tatsächlich liebte Charles seinen Teddybären bis ins hohe Erwachsenenalter so sehr, dass er nicht auf in seinem Bett platziert werden musste, sondern auch bei etwaigen Reparaturarbeiten an dem Stofftier das hoch betagte ehemalige Kindermädchen Mable Anderson aus dem Ruhestand gescheucht wurde. Nur seiner Nanny vertraute Charles, der bei den Näharbeiten gerne dabei saß, sein Darling-Bärchen an.

Er wurde oft gemobbt und wegen seiner abstehenden Ohren von seinen Mitschülern verspottet. Seine ersten Tage in der Cheam School in Hampshire bezeichnete er später als „die schlimmsten seines Lebens”. Noch härter ging es auf der schottischen Brutalschmiede Gordonstoun zu, wo Prince Philip auch schon durch pädagogische Stahlbäder gegangen war. Sein bester und einziger Freund war dort sein Leibwächter gewesen.

Wie cholerisch ist der neue König von England heute?