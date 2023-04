König der Schmerzen: die Backstage-Dramen vor dem Krönungsspektakel von Charles III.

Die etwas unglamourös wirkende Spinat-Quiche, die kürzlich als offizielles Krönungsgericht präsentiert wurde, amüsiert nicht alle. Bei einer ersten Verkostung nach einer Messe mit Vertretern der Kirche zeigte der besorgniserregend abgemagerte Duke of Edinburgh (Charles jüngster Bruder Edward erbte den Titel seines Vaters Philip) überschaubare Begeisterung. Sentimentale Erinnerungen an das Krönungshühnchen der Queen (Hühnerbrust mit Karotten in einer sämigen Currysauce), vor 70 Jahren bei Volksfesten und Straßenpartys rund um ihre Krönung serviert, wurden bei einigen Gourmet-Kolumnisten wach. Aber die Gemüse-Quiche, die von Charles und Gattin Camilla selbst in Zusammenarbeit mit dem Chefkoch des Buckingham Palace entwickelt wurde, symbolisiert natürlich auch mit ihren weiteren Zutaten (Cheddarkäse, Saubohnen, frischer Estragon) alles, wofür der 74-jährige Neo-König steht: Nachhaltigkeit, saisonale Produkte, patriotischer Stolz, ökologisches Bewusstsein, Vegetarismus. Die kulinarischen Ambitionen der Queen Consort (auf der floral-bunten Krönungseinladung läuft sie bereits als Queen Camilla) beschrieb sie selbst als so überschaubar wie „Bohnen auf Toast“. Charles selbst, dessen fanatisches Gesundheitsbewusstsein seiner Mutter manchmal auf die Nerven gehen konnte, isst nur zwei Mal die Woche Huhn oder Fisch, einen Tag verzichtet er gänzlich auf Milchprodukte, und die Einnahme eines Lunchs hält er für so „überflüssig“ wie „lästig“.

Seine Leibwächter kommen regelmäßig aus der Puste, wenn der älteste Neo-König der Welt das, was er „einen entspannten Spaziergang“ nennt (so der „Telegraph“), absolviert: hurtigen Stechschritts rund um seinen Landsitz Highgrove House in der Grafschaft Gloucestershire oder auf der schottischen Sommerresidenz Balmoral zu gehen. Morgens steigert er seine Fitness (danach gibt’s „Pas Vogelfutter“, wie Prinz William die Obsession seines Vaters mit Weizenkleie und Nüssen beschrieb) mit einem Gymnastikprogramm, das von der Kanadischen Air Force in den 1950er-Jahren entwickelt wurde und bereits zur Morgenroutine seines verstorbenen Vaters, Prinz Philip, gehört hatte. Kein Wunder, dass der ehemalige Prince of Wales (mit einem Bodymass-Index von 22,8) seine Maßanzüge aus dem Hause Anderson & Sheppard von der Londoner Schneidermeile Savile Row seit über 30 Jahren trägt, was bei einem Kostenpunkt von 22.000 Euro pro Outfit aus der Nachhaltigkeitsperspektive durchaus gerechtfertigt erscheint.

Problemprinz Harry

Um seine Rückenschmerzen zu lindern, wie wir aus der Autobiografie des Problemprinzen Harry („Spare“, deutscher Titel: „Reserve“) wissen, stellt sich der König von England und das Oberhaupt der Church of England schon gerne einmal „nur mit seinen Boxershorts bekleidet“ in einen Kopfstand oder „baumelt von einer Stange, wie ein geschickter Akrobat“. Die Anwesenheit des 38-jährigen „Ersatzmanns“ (wie Lady Diana, ihren Zweitgeborenen gerne nannte) bei der Krönung veranlasste die britischen Medien quer durch alle Lager zu wilden Spekulationen. Sämtliche Weltkatastrophen hatten im Vergleich dazu nur geringen Stellenwert. Wahrscheinlich hat die mediale Besessenheit mit Dianas Jüngstem auch damit zu tun, dass die Nation ihn noch immer als emotional unterversorgten Halbwaisen sieht, der im Alter von zwölf Jahren vor einem Milliardenpublikum hinter dem Sarg seiner Mutter hergehen musste. Außerdem wird der sich immer wieder um den Planeten sorgende Herzog von Sussex am 6. Mai (Anreise im Privatjet) zum ersten Mal offiziell wieder britischen Boden betreten, seit er in Form seines Enthüllungsbuches und einer sechsteiligen Netflix-Serie „Handgranaten gegen die Royals geworfen hatte“, so Tina Brown, Autorin des Sippengemäldes „Palace Papers“. Einmal war Harry unentdeckt nach London gekommen und hatte bei Freunden übernachtet. In der Serie hatte Meghan nicht nur gewagt, sich über das Hofzeremoniell eines Knickses vor der Königin lustig zu machen, sondern auch beteuert, dass sie „nicht nur den Wölfen zum Fraße vorgeworfen, sondern auch an sie verfüttert“ worden sei. Die Queen selbst, so der Autor der neuen Charles-Biografie „Our King“ Robert Jobson, kommentierte den Megxit „als völlig närrisch“ und attestierte ihrem Lieblingsenkel „ein vernebeltes Urteilsvermögen“.

Medialer Meghan-Hass

Ob mit den Wölfen nun die Boulevardpresse oder doch „The Firm“, wie schon Prinzessin Diana das System Monarchie gerne genannt hatte, gemeint war, wurde damals nicht deutlich. Schon einmal, 14 Monate nach dem „Megxit“, im Jänner 2020, hatte die Herzogin in einem Interview mit TV-Talkstar Oprah Winfrey die britische Monarchie als rassistisch, xenophob und selbstmordgefährdend dargestellt. Mediale Seufzer der Erleichterung quer durch alle Lager, als vergangene Woche feststand, dass die Mutter von Charles’ Enkeln Lilibeth, 2, und Archie, 4, dem Krönungsbrimborium fern bleiben wird. Fadenscheinige Begründung: Sie wolle den vierten Geburtstag ihres Sohnes, der auf den Tag der Krönung fällt, in Ruhe

feiern. Die Anti-Meghan-Fraktion von „The Sun“ wusste natürlich sofort mehr: Rupert Murdochs Boulevardblatt identifizierte eine Angst vor konzertierten Buhrufen und die Zuweisung billiger Plätze in der Westminster Abbey als die wahren Ursachen für ihr Fernbleiben. Auf „Sky“-News brüllte die Royal-Kommentatorin: „Was für eine Erleichterung für uns alle, dass sie wegbleibt! Aber sie wird sich mit Sicherheit etwas einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.“ Der rechtspopulistische Moderator und Gründer der Brexit-Partei „UK Independence Party“ Nigel Farage stimmte ein: „Und Harry kann gleich wieder nach Hause fahren. Amerika, nimm ihn so schnell wie möglich wieder zurück.“ Dass der Wahlkalifornier den Canossagang aus Montecito antritt, sieht die „Sun“ auch als dringende PR-Maßnahme für seine „Marke“, denn ohne die Verbindung zu den Royals sei er „als Promi nicht sehr viel wert“.

Beziehungskitter Charles

Charles, ein Mann der Versöhnung, ließ via PR-Abteilung verkünden, dass „man sich über Prinz Harrys Teilnahme sehr freue“ und Meghans Abwesenheit bedauere. Tatsächlich plant Harry, nur der öffentlichen Zeremonie beizuwohnen. Charles’ geplante „Olivenzweig“-Aktion (so die „Daily Mail“ über die versöhnliche Geste) beim großen Lunch-Event danach, nämlich ein Toast auf seinen Enkel Archie, wird deswegen wohl wieder verworfen werden müssen. Die Protokoll-Manager haben indessen alle Hände damit zu tun, den Thronfolger William und Harry, der seinen Bruder in „Spare“ als gewalttätig und cholerisch geoutet hat, in gebotenem Sicherheitsabstand voneinander zu positionieren. Für „Grandpa Wales“ wird die Nummer 2 in der Thronfolge, der neunjährige George, gemeinsam mit drei Enkeln von Camilla als Ehrenpage agieren. Von einer Annäherung zwischen Wales und Sussex wird unter dem Stress des Ereignisses keine Rede sein. „Beide Fraktionen trachten nur danach, dass die Angelegenheit glimpflich vorübergeht“, wird einer der vielen Palastflüsterer im „Telegraph“ zitiert. Obwohl William und seine Frau Catherine skandalreine und „fast etwas zu spießige“ (Tina Brown) Häuslichkeit verströmen, gehen die Beliebtheitswerte der braven Vorzeigefamilie nicht durch die Decke. William verlor laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Vergleich zum Vorjahr acht Prozentpunkte an Sympathiewerten; seine Frau nur sieben. Möglicherweise haben die in „Spare“ geouteten Gewalteskalationen ihren Teil dazu beigetragen. Auch die Krönung selbst bringt die britische Bevölkerung, gemessen an der medialen Hysterie, nicht völlig aus dem Häuschen: Eine Umfrage des Instituts YouGov fand heraus, dass 29 Prozent der Befragten das Spektakel egal ist; 35 Prozent konstatierten, dass es sie nicht sonderlich kümmere. Als eine Art Mediator und Stimme der Dehysterisierung machte sich der linksliberale „Guardian“ bemerkbar: „Diese Obsession mit den Sussexes in der Öffentlichkeit ist wirklich absurd. Warum machen sich ständig alle seit Wochen deswegen in die Hose? 1953 verbot Winston Churchill dem Herzog von Windsor (Anm.: dem ehemaligen König Edward VIII., der wegen Wallis Simpson abgedankt hatte), der Krönung von Elizabeth beizuwohnen. Haben sich die Medien damals wegen eines solchen Details nassgemacht? Allein die ,Daily Mail‘ hat gestern auf ihrer Website 44 Artikel zu dem Thema gebracht, unter anderem mit der Aussage, dass die Marke der Sussexes an einer Überlebensmaschine hänge.“