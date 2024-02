Küchenweisheiten: Was man von "The Bear" fürs Leben lernen kann

KEINE SCHEU VOR DRECK: Carmy ist keiner, der von anderen das verlangt, was er nicht selbst zu geben bereit ist. Er delegiert keine Drecksarbeit, sondern putzt und schrubbt seine Station so wie alle anderen auch. Eine der schönsten Szenen der Serie ist, als Olivia Colman in einem kurzen Auftritt als Chef in einem Eliterestaurant in aller Früh nahezu meditativ Pilze putzt und Carmys „Problembär“ (nur „Cousin“ genannt), der dort ein Praktikum absolviert, anschließend erklärt, dass sie solche niedrigen Tätigkeiten in der Stille des Morgens nahezu liebt, weil sie das die Bodenhaftung nicht verlieren lässt.

KEIN BULLSHIT-SPRECH: Direkte, naturgemäß manchmal brutale Botschaften, kein Phrasen- und kein Hülsengedresche wie „Alles gut“ (wenn in der Regel nichts gut ist). Am schlimmsten ist dieser von Anglizismen verseuchte Beratersprech à la „Am Ende des Tages hat der Change-Prozess Prio eins“ oder „Das ist keine Rocket-Science, das müssen wir aus der Heli-Perspektive overlooken, könnte ein echter Game-Changer werden“. Betagtere Führungskräfte haben gerne so etwas wie „Nur die Harten kommen in den Garten“ drauf. Oft hört man auch, was im Fall von „The Bear“ ja tatsächlich seine Richtigkeit hat: „If you cannot stand the heat, get out of the kitchen.“

HINWENDUNG ZUM SCHWÄCHSTEN: Es ist eine von Soziologen oft zitierte Weisheit, dass jede Gesellschaft nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Und dass jede Gesellschaft ihre Stärke an der Art ihres Umgangs mit den Abgehängten und Liegengebliebenen demonstriert. Lange negiert Carmy die Selbstwertkrise seines „Cousins“ Richie, dann realisiert er, dass sein Freund in einem dramatischen Psychotunnel steckt. In einem Akt der Verzweiflung bittet Richie um eine Navigationshilfe bei seiner Sinnfindung. Zuerst brüllt Carmy unter Strom stehend: „Cousin, I don’t have time for this!“ Um wenig später, vom Blitz der Empathie durchzuckt, alles liegen zu lassen und zurückzurudern: „I do have time for this.“