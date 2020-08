Kurzvideo-App TikTok: Tanz am Abgrund

Dixie D’Amelio (32,4 TikTok-Abonnenten) ist ausnahmsweise nicht #happy

Schon länger steht TikTok, das im Eigentum des chinesischen Digital-Konzerns ByteDance steht, unter Beschuss aus dem Weißem Haus. Dass über die Plattform unter anderem auch die Sabotage von Trumps Wahlkampfauftakt in Tulsa, Oklahoma organisiert wurde (tausende Plätze für die Veranstaltung waren reserviert, aber am Ende nicht besetzt worden), mag eine Rolle spielen. Im Zentrum steht aber der diplomatische und ökonomische Schaukampf zwischen den USA und China, in dem TikTok zunehmend die Rolle von Huawei aufgedrängt wird (als sinistre Datenkrake im Dienste des feindlichen Regimes).

Trump ließ seiner Ankündigung vorerst keine konkreten Taten folgen; US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Sonntag gegenüber Fox News, Trump werde „in den kommenden Tagen Maßnahmen in Bezug auf ein breites Spektrum nationaler Sicherheitsrisiken ergreifen, die durch Software in Verbindung mit der chinesischen Kommunistischen Partei entstehen." TikTok selbst weist jede Verbindung oder Kooperation mit der chinesischen Regierung übrigens strikt zurück und begreift sich durchaus als internationales Unternehmen.

Tatsächlich soll Donald Trump ByteDance nunmehr eine 45-tägige Frist eingeräumt haben, um einen Verkauf des US-Geschäfts von TikTok an den amerikanischen Software-Konzern Microsoft auszuhandeln. Dieser hatte zuvor entsprechende Verhandlungen bestätigt, bis zum 15. September sollen diese nun abgeschlossen sein.

Alle weiteren wichtigen Fragen zu TikTok (Was ist das eigentlich? Ist es gefährlich? Muss man das alles verstehen?) werden in der aktuellen Ausgabe des profil beantwortet. Kurzfassung in zwei Sätzen: Man sollte TikTok keinesfalls unterschätzen. Fürchten muss man sich aber auch nicht.

Merke: Es ist nicht immer alles ganz ernst auf TikTok: