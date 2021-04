LASK: Erfolgsrausch mit Scheuklappen

Fakt ist: Kein österreichischer Verein hat sich in den letzten Jahren so schnell und gut entwickelt wie der LASK. Aus dem maroden Drittligisten wurde ein Spitzenteam, das mit vergleichsweise wenig Geld und viel Plan einen Wettbewerbsvorteil kreierte – und dabei zuerst Rapid und Austria, heuer gar Red Bull Salzburg überholte. Während die Wiener im Mittelmaß versanken, erlebte der LASK wie schnell die richtigen Maßnahmen unerwartet große Erfolge bringen können. Dabei absolvierte der Klub ähnlich wie Red Bull Salzburg eine Gratwanderung – auch auf der Suche nach Schlupflöchern, um die größtmögliche Entwicklung zu erzielen. Die Mannschaft holte erst den Vizemeistertitel, panierte renommierte Teams im Europacup und kletterte heuer auf Platz eins. Keine anderen Klubverantwortlichen der Liga (jene von Red Bull Salzburg ausgenommen) erhielten in kurzer Zeit derartige Moralinjektionen. Seitdem überlegt man beim LASK: Wenn so viel so schnell möglich ist, wie viel geht denn noch? Wer in den letzten Monaten mit Klubvertretern gesprochen hat, hörte sie vom Fortschritt fabulieren. Vom neuen Stadion, einem Trainingszentrum, der Weiterentwicklung der Philosophie, der schlauen medizinischen Versorgung, der ausgeklügelten Trainingssteuerung, von der Harmonisierung der Maßnahmen. Beim LASK hatte man Blut geleckt – und im Erfolgsrausch wohl Scheuklappen angelegt.