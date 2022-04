Laurie Penny: „Die Kernfamilie ist wirklich eine lächerliche Idee“

profil: Natürlich bleibt es uns nicht erspart, über Will Smiths Ausbruch bei den Oscars zu reden.

Laurie Penny: Müssen wir das wirklich? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass zu diesem Thema alles gesagt wurde.



profil: Dennoch erzählt der Vorfall auch viel über die oft zitierte toxische Männlichkeit. Warum sind heute so viele Männer, die verstärkt von feministischen Müttern großgezogen wurden, in der Krise, was ihren Selbstwert betrifft?

Penny: Hören wir bitte auf, die Mütter für alle Probleme, die Männer haben, zur Verantwortung zu ziehen. Diese Gesellschaft gibt Müttern ohnehin viel zu wenig Unterstützung für ihre Arbeit. Es ist ein interessantes Phänomen: Wirtschaftskrisen werden immer als Bedrohung des männlichen Selbstverständnisses betrachtet. Von den Frauen und den Schwulen, die diese letzte Rezession viel härter getroffen hat, spricht niemand. Dann ist es plötzlich kein soziales Problem.



profil: Jobs sind für Männer bedeutend für ihren Selbstwert; der Jobverlust ist weitaus mehr als bei Frauen Auslöser für Depressionen, auch Suizid, der bei Männern generell fünf Mal so hoch ist.

Penny: Was auch damit zu tun hat, dass Männer darauf konditioniert sind, im Besitz der Vorherrschaft zu sein. Dieses Gefühl und die Erwartungen, die damit verbunden sind, wirken für Männer auch sehr einengend. Wenn diese „white supremacy“ aus der Balance gebracht wird, werden dann sehr schnell Sündenböcke gesucht: Frauen, Immigranten, das Bildungssystem. Der Rechtsextremismus bietet Zuflucht. Wenn hingegen Frauen der Zugang zur Bildung verwehrt wird, ist das kein soziales Problem. Ich kenne aber eine Menge Männer, die diesen Bullshit nicht mehr schlucken, sondern eine bewundernswerte Kraft entwickeln, sich selbst in die Verantwortung zu nehmen.



profil: Sie nennen Ihr neues Buch „Sexuelle Revolution“, die stark mit dem #MeToo-Erdbeben, das 2017 begann, in Zusammenhang steht. Sind die Konsequenzen intensiv genug?

Penny: Das #MeToo-Movement ist nichts als ein Symptom dieser sexuellen Revolution, es hat sie nicht ausgelöst, und sie ist auch noch lange nicht zu Ende. Die sexuelle Revolution ist weit größer. Da geht es nicht nur um so wichtige Debatten wie über Einvernehmen und sexuelle Belästigung, sondern auch um Geschlechtsidentitäten, die Definition von Missbrauch, die neuen gesellschaftlichen Standards, die für sexuelles Verhalten gelten, Kapitalismus und Sexismus, aber auch das Konzept von Elternschaft.