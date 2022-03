Warum Wladimir Putin wie ein Psychopath agiert

Manipulativer Zynismus ist eines von Putins Spezialgebieten; schließlich ist diese Disziplin auch ein Hauptgegenstand in der KGB-Ausbildung. Seinen Opponenten Alexej Nawalny, der einen Giftanschlag nur knapp überlebt hatte, bezeichnete er als „Clown“. Neben der spöttischen Verachtung für alles, was sich gegen den „Genossen Oberbefehlshaber“ stellt, macht sich in Putins Verhalten seit Beginn der Pandemie verstärkt eine andere Komponente bemerkbar: In Qualitätsmedien wie der „New York Times“ oder der französischen „Libération“ häufen sich Meldungen von Putins wachsender Paranoia, seinem Drang zur völligen Isolation, in der nur mehr eine handverlesene, immer kleiner werdende Schar von devoten Jasagern Zutritt fände.

Die Treffen mit Olaf Scholz und Emmanuel Macron im Vorfeld zur Katastrophe an einem inzwischen legendären sechs Meter langen Besprechungstisch unterstreichen diese These. Auch der Psychoanalytiker und Autor von „Narzissmus und Macht“, Hans-Jürgen Wirth (siehe Interview), beobachtet bei Putin einen Rückzug „in eine Blase, in der er sein Fantasma von der Wiederherstellung einer russischen Großmacht“ nährt.

Alles, was diese Blase von Omnipotenz, Alleinherrschaft und Größenwahn entzünden könnte, wird ausgeblendet und eliminiert.