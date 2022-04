Für uns alle ist Emma Lous Einschränkung längst kein Thema mehr. Es ist einfach so. Und wir machen das Beste daraus. Ich würde mir auch wünschen, dass die Gesellschaft endlich an diesen Punkt kommt. Tatsächlich ist es für Kinder wie Emma Lou noch immer in der Regel nicht möglich, die ihrem Zuhause nächstgelegene Schule zu besuchen. Emma Lou besucht eine mehrstufige Inklusionsklasse im 17. Bezirk. Kinder wie meine Tochter in eine sogenannte Sonderschule abzuschieben, also sie eigentlich in eine Ghetto-Situation zu geben, finden wir völlig rückschrittlich. Wir sollten doch alle miteinander leben; davon können auch die anderen Kinder sozial profitieren. Toll ist da das Wiener Ferienbetreuungsangebot, wo man für einen kleinen Betrag jedes Kind, mit welcher Einschränkung auch immer, den ganzen Sommer lang hinbringen kann.

Emma Lou ist in ihrer Klasse sehr beliebt, die anderen Kinder hören ihr gerne zu. Sie kümmert sich liebevoll um die Kleineren, erzählt uns die Lehrerin. Heute kann sie mühelos lesen und schreiben. Sie macht wunderschöne Bilder und zeichnet andauernd. Ihr größtes Glück in der letzten Zeit war, dass sie in der Tanzgruppe „Du bist OK“ bei einer Aufführung den Fisch spielen durfte. Das mit dem Schwimmen hat lange gedauert, aber jetzt ist sie jede Woche in einem Schwimmkurs für Menschen mit Einschränkungen und aus dem Wasser nicht mehr herauszubekommen. Sie hat oft Schwierigkeiten, einzuschlafen. Dann schnappt sie sich zum Beispiel zwei Servietten und veranstaltet mit ihnen laute Rollenspiele.