Liebesbeziehungen und Familie: Richtig Krach machen

Die aktuelle Opferstatistik dieses Jahres registriert bereits zwölf weibliche Opfer, die alle in enger Beziehung zu den Tätern standen. Während einer Gefängnisreportage, für die profil häusliche Gewalttäter interviewte (Nr. 32/2015), waren als Rechtfertigung immer die gleichen Sätze zu hören: „Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen“, „Ich fühlte mich wie ohnmächtig“ und „Ich bin mit dem Rücken zur Wand gestanden.“ „There is a thin line between love and hate“ – die Linie zwischen Liebe und Hass ist dünn, sangen einst The Pretenders. Der auch als Paartherapeut arbeitende Reinhard Haller fügt im profil-Interview hinzu: „Paarbeziehungen sind immer auch Machtkämpfe. In meine Praxis kommen die Paare oft viel zu spät. In dem Moment, in dem sich die Machtverhältnisse verschieben, beginnen auch schon die Probleme. Der Ursprung vieler Frauenmorde findet sich in einer Verschiebung solcher Machtverhältnisse.

Dann setzt meistens folgende Dramaturgie ein: Nachdem sie verlassen wurden, versuchen Männer es zuerst mit einem Appell an die Vernunft, dann beginnen sie zu weinen, brechen zusammen, in weiterer Folge kommt es zu Drohungen, danach greifen sie zu den primitivsten Mitteln, Hass und Gewalt.“ In den letzten Jahren registrierte Haller auch eine entscheidende Veränderung des Tätertyps bei Femiziden: „Während früher solche Tragödien häufig aus einem Affektdelikt entstanden, weil ein Streit eskalierte und ein Mann zum Küchenmesser griff, sind solche Taten heute oft von langer Hand geplant. Gefängnisstrafen werden dann oft ohne Reue hingenommen. Solche Täter empfinden ein Hochgefühl, dass jetzt die ausgleichende Gerechtigkeit wiederhergestellt ist.“

Eine der größten gesellschaftlichen Bedrohungen ist für Haller die wachsende „Vereinsamung“. In der Isolation wachse die Aggression und die Kränkung. Haller sieht in dem als „ruhig und unauffällig“ beschriebenen 18-jährigen Täter des Schulmassakers in der texanischen Kleinstadt Uvalde, das am vergangenen Dienstag 19 Kindern und zwei Lehrerinnen das Leben kostete, ein klassisches Profil solcher „Einzeltäter“: „Sein einzig nachvollziehbarer Kontakt war eine 15-jährige Schülerin in Deutschland. Solche Typen sind von einem starken Nihilismus geprägt, sie empfinden sich als bedeutungslos und begehen ihre Taten auch, um weltweite Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dafür nehmen sie den Tod in Kauf.“