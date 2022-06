Das “Depp vs. Heard”-Dilemma: Was lernen wir daraus?

Was bedeutet dieser öffentliche Prozess nun für künftige, ähnliche Fälle? Werden Frauen, die Opfer von Gewalterfahrungen wurden, jetzt lieber nicht mehr den Schritt in die Öffentlichkeit wagen, um mögliche Verleumdungsklagen zu vermeiden? Es ist zu befürchten. Und das ist fatal. Meine Kollegin Angelika Hager schreibt in ihrer Analyse “Richtig Krach machen” für die neue profil-Ausgabe, die sich schwerpunktmäßig dem Thema “Streit” widmet, Folgendes: “Die Hexenjagd auf Heard wird von vielen Feministinnen zu Recht als deutlicher Backlash in Richtung alte Klischees empfunden. Diese apokalyptische Konstellation, in der die Täter- und Opferrollen in ständigem Wechselspiel stehen, ist gewissermaßen die Cinemascope-Variante eines Beziehungskonstrukts, das auch in zahlreichen Selbsthilfegruppen in den sozialen Medien durchexerziert wird.”

Wie kommen wir also raus aus diesem Dilemma? Wie lernen wir, über häusliche und verbale Gewalt, über emotionale Kränkungen und toxische Beziehungen zu sprechen, ohne Angst vor den Konsequenzen zu haben? Hager zitiert in ihrem Text die deutsche Feministin Meredith Haaf, die in ihrem Buch "Streit!" dazu ermuntert, eine Auseinandersetzung "als notwendigen Akt gegenseitiger Anerkennung zu begreifen" und nicht bloß als einen weiteren Angriff zu sehen. Man könnte auch sagen: Streiten Sie weiter, bleiben Sie aber konstruktiv! Und was machen wir? Wir streiten. Und Sie können das in unserem neuen Format "Streiten wir!" ab sofort Woche für Woche mitverfolgen. In hitzigen Debatten, in scharfen Analysen und feinen Meinungsstücken gehen wir aktuellen Themen auf den Grund – klassisch profil eben.

