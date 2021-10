Marko Feingolds Vermächtnis

Im Film erzählt der 2019 im Alter von 106 Jahren verstorbene Marko Feingold über zwei Stunden lang seine so brutale wie wundersame Überlebensgeschichte in vier Konzentrationslagern. Feingold ist mit großer Wahrscheinlichkeit der älteste Zeuge der NS-Gräuel weltweit gewesen und reiste bis knapp vor seinem Tod mit hunderten Schülern regelmäßig nach Auschwitz, der ersten Station seines Martyriums, wohin ihn profil einmal drei Tage lang im Zuge einer Reportage begleiten durfte. Bewegende Worte kamen auch von Oskar Deutsch, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, und Willi Merni, dem Vorsitzenden des Mauthausen Komitees. „Der Sinn meines Lebens ist es, sich zu erinnern”, erklärt Marko Feingold ganz am Anfang des Films, „der hoffentlich noch viele Generationen von Jugendlichen begleitet wird”, so profil-Redakteurin Angelika Hager in ihrer Moderation.