Marko Feingold: „Innerhalb einer Stunde kein Mensch mehr”

Die 26-jährige Journalistin Avia Seeliger, die in Kooperation mit der Israelitischen Kultusgemeinde den Podcast „Chuzpe – jung und irgendwie jüdisch“ betreibt, beschlich ein beklemmendes Gefühl, als Freunde von der Jüdischen Hochschülerschaft sie darauf aufmerksam machten, dass ein Zeitungsartikel über sie und ihren Podcast vom rechtsextremen „Reichsbürger“ und Vegan-Koch Attila Hildmann in einer Telegram-Gruppe geteilt wurde: „Zwar waren da keine Hassbotschaften

darunter zu lesen, aber dennoch wurde einem da mulmig zumute. Aber natürlich fallen in diesen Gruppen immer wieder Bias-Begriffe wie die Rothschilds oder George Soros.“ Entsetzt war sie, als sie als Privatperson an einer Gegendemo gegen rechtsextreme Corona-Leugner in Wien teilnahm: „Da wurde ein paar Mal auf der Gegenseite ungeniert der Hitlergruß getätigt, und die Polizisten haben darauf überhaupt nicht reagiert.“

Was den Antisemitismus im Netz betrifft, wisse man sich zur Wehr zu setzen: Jüdische Studentinnen und Studenten schleusen sich immer wieder in solche Gruppen des in rechtsextremen Kreisen vorrangig benutzten Messenger-Dienstes Telegram ein, um antisemitische Ausfälle zu beobachten und zu melden. Seeliger hält diesen Zugang für wichtig: „Wir Junge müssen selbstbestimmt agieren und diesem von den Verschwörungstheoretikern befeuerten Antisemitismus Widerstand leisten. Auf keinen Fall wollen wir in einer Opferposition verharren und dabei zusehen.“

Das hätte Marko Feingold sehr gefallen.