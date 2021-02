Markus Lust im Interview: "Die österreichische Light-Version eines Claas Relotius"

profil: In Ihrem Roman geht es auch um Beziehungen zwischen Vätern und Töchtern, zwischen jungen Pärchen, um das Zusammenleben in einer Kommune. Haben Sie an der Arbeit an Ihrem Buch auch etwas für Ihr Leben gelernt? Lust: Man lernt vor allem Empathie. Beim Schreiben geht es ja hauptsächlich darum, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Man versucht die Welt aus Sicht seiner Protagonisten zu sehen, egal ob es sich dabei um den Chauvinisten-Vater oder die homöopathisch angehauchte Hundesalonbesitzerin dreht. Um die eigene Lebensaufarbeitung ging es mir beim Schreiben nicht.