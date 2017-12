Unser Mensch des Jahres: Die Frau, stellvertretend für all jene Millionen, die gegen sexuelle Übergriffe, Misogynie, männlichen Macht-Missbrauch, Respektlosigkeit und Diskriminierung auf der Straße protestierten und ihre #MeToo-Erlebnisse im Netz offenlegten. Dank ihrer Kraft wird 2017 auch den Beginn einer Periode markieren, in dem sich beide Geschlechter ernsthaft an den Verhandlungstisch setzen müssen.

Mensch des Jahres 2017 © Video: profil.at

Mensch des Jahres 2017 © profil

