Menschen des Jahres: Was wurde aus … Conchita Wurst?

Als Folge des ESC-Triumphes gab es so etwas wie einen riesigen Conchita-Hype. Stars wie Cher, Julio Iglesias und Elton John gratulierten und schickten sogar kleine Präsente an die Gewinnerin. Es folgten zahlreiche Auftritte in bekannten internationalen Talkshows. Am 18. Mai 2014 lud Bundeskanzler Werner Faymann Conchita Wurst ins Bundeskanzleramt ein. Anschließend sang Wurst vor rund 10.000 Zuhörern auf dem Ballhausplatz. "Rise Like a Phoenix" schaffte es in sieben Ländern unter die Top Ten und in Österreich auf Platz eins der Charts.