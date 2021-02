"Mom-Shaming": Wenn Mütter angefeindet werden

Eine Mutter fährt in der Dämmerung die B19 in Hausleiten entlang. Im Anhänger ihres E-Bikes sitzen ihre zwei Töchter – ohne Helm. Plötzlich wird das Gespann von einem Auto erfasst und 15 Meter auf einen Acker geschleudert. Ein Mädchen kann die Frau nur noch tot aus dem Anhänger holen, das zweite stirbt im Krankenhaus. Sie selbst ist verletzt und muss sich nun – wie der Autofahrer – wegen fahrlässiger Tötung verantworten. In den sozialen Medien ließ Kritik an der Mutter nicht lange auf sich warten: "Warum ist man zu dieser Tageszeit noch mit so kleinen Kindern unterwegs?", "Hätte die Mutter besser nachdenken müssen und nicht gerade eine stark befahrene Straße auswählen dürfen für die Fahrt", "Ich finde es grob fahrlässig seine Kinder so im Straßenverkehr zu transportieren!" Auch Medien fragen "Wer ist Schuld am Unfall?" Der Standard-Kolumnist Hans Rauscher unterstellt der Mutter und generell Eltern, die ihre Kinder auch nur "für einen Augenblick" allein lassen sogar "gedankenlose, manchmal geradezu kriminelle Fahrlässigkeit im Umgang mit der Sicherheit von Kindern". Solche Vorfälle seien nur mit einem "Mangel an Vorstellungsvermögen", "einem geringen Bildungsgrad oder einer stumpfen Lebenseinstellung" zu erklären.