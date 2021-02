Dazu ein Geständnis: Auch wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir können Ihnen aber sehr genau sagen, wie die Gegenwart aussieht. Heute ist der erste Tag der großen Einschränkung, die die österreichische Bundesregierung am Freitag ausgerufen hat, um die Verbreitung des neuen Coronavirus einzubremsen. Wie sich das im Einzelfall konkret darstellt, ob es funktioniert und was sich auf der Welt sonst noch so tut, erfahren Sie jederzeit auf profil online, in unserem Live-Ticker und in unseren Corona-Chroniken. Und wenn alles vorbei ist, lachen wir drüber – versprochen.